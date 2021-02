Sněmovna zatím neprojednala volební novelu, odmítlo to ANO a SPD

"Nedržíte ani dohody, které se udělaly s premiérem," uvedl na adresu odpůrců projednávání předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj předseda vlády Andrej Babiš (ANO) údajně informaci o dohodě nepředal poslancům svého hnutí.

"Premiér tyto informace nepředává a tím pádem paralyzuje tuto zemi. Chování pana premiéra padá i na vás. Máte ve svém čele člověka, který se nestará o tuto zemi," uvedl Bartošek. Podobně kritický byl i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, podle něhož nemá smysl uzavírat dohody s někým, kdo je nedodržuje.

Parlament musí schválit změnu volebních pravidel kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který minulý týden zrušil některé pasáže o sněmovních volbách kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících uskupení. Nahradit je třeba zejména ustanovení o způsobu přepočítávání voličských hlasů na poslanecké mandáty.

Strany se v úterý dohodly na využití poslanecké novely, kterou KDU-ČSL předložila v roce 2019. Většina stran je pro zachování 14 volebních krajů a stanovení nižšího limitu pro vstup koalic do Sněmovny, než které soud zrušil. Babišovo ANO a SPD Tomia Okamury preferují ovšem nahrazení volebních krajů jedním republikovým volebním obvodem jako u evropských voleb.

Babiš navíc podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) chce, aby změnu volebních pravidel předložila vláda. Podle ostatních stran by to ale schvalovací proces prodloužilo. Změnu volebních pravidel je třeba přijmout do léta tak, aby se podle nich mohly uskutečnit říjnové sněmovní volby.