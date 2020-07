Sněmovní debata o plánu EU se zvrtla ve spor o účast poslanců

Poslanec ODS Jan Skopeček si během svého projevu postěžoval na to, že je nedůstojné, pokud se takto důležitý materiál projednává za nízké účasti. Navrhl proto procedurální návrh, o kterém ale nebylo možné kvůli nedostatečnému počtu přihlášených poslanců hlasovat. Aby Sněmovna byla usnášeníschopná, musí být přihlášeno aspoň 67 poslanců. Podle tabule v sále jich byly přihlášeny čtyři desítky, posléze počet stoupl na pět desítek.

Předseda pirátského klubu Jakub Michálek poukazoval na to, že v sále byly více než čtyři desítky přihlášených poslanců. "Zjevně dochází k tomu, že kolegové zde sedí a nejsou přihlášeni," uvedl. Šéf lidovců Marian Jurečka poznamenal, že napočítal kolem 70 přítomných poslanců. Vládní koalici pohrozil, že není problém svolat mimořádnou schůzi.

Filip argumentoval tím, že poslanec není povinen být v sále přihlášen k hlasovacímu zařízení. Vyjádřením vůle poslance podle něho může být i neúčast při hlasování.

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že do Sněmovny chodí občas, ale ujišťoval, že čekal od rána a že je připraven debatovat. "Můžeme tu být do rána, nemám žádný problém," řekl. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek mu ale vzkázal, že to vypadá, jako kdyby se navzájem se svými poslanci odpuzovali. "Buď jste na jednání vy, nebo vaši poslanci," podotkl. "Opozice je přítomná a chce jednat a ti, kdo chybí, jsou poslanci ANO," dodal.

Klub KDU-ČSL si nakonec vyžádal přestávku na poradu. Po ní pak na základě dohody s předsedy klubů Filip schůzi přerušil do pátečního dopoledne.