Sněmovní rozpočtový výbor doporučil zrušení elektronické evidence tržeb

Opoziční hnutí ANO zrušení evidence odmítá. Předsedkyně klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová ohlásila pozměňovací návrh, aby EET byla od ledna dobrovolná ze zákona. Vládní návrh nic takového nepředpokládá. Předlohu by mohla Sněmovna projednávat ve druhém čtení na své zářijové schůzi.

Projekt EET byl jedním z ústředních témat předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky. Zatímco nynější vláda míní, že EET představuje zátěž pro podnikatele, hnutí ANO naproti tomu tvrdí, že narovnala podnikatelské prostředí a vynesla státnímu rozpočtu víc peněz. Strany nynější vládní koalice, když byly před volbami v opozici, přínosy evidence zpochybňovaly.

Schillerová dnes uvedla, že EET po zavedení nezpůsobila zániky restaurací a podnikatele netrápí. Podnikatelé mají podle ní aktuálně jiné problémy, zejména kvůli vysokým cenám energií. Poslanec TOP 09 Jan Jakob podotkl, že zavedení i zrušení EET je o politickém rozhodnutí.

Proti úplnému zrušení EET se v debatě ve výboru vyslovili zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Asociace českého tradičního obchodu. Podle Pavla Březiny z asociace zavedení evidence tržeb podnikatelům potíže nezpůsobilo a mohlo znamenat posun v řešení šedé ekonomiky. Část podnikatelů má podle něho nyní tendenci se do šedé zóny vracet, když ruší možnost bezhotovostních úhrad. "Nebudou rovné podmínky," uvedl Březina.

Ohledně možného zachování dobrovolné evidence tržeb prohlásil již v červnu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), že stát nemá nic, co by za získaná data podnikatelům nabídl. Neexistuje podle něj žádná výhoda, kterou by mohl stát nabídnout těm podnikatelům, kteří by EET dál dobrovolně využívali. Eviduje se totiž jen část příjmů a nejsou známy ani jejich výdaje. Nelze tedy takové podnikatele vyřadit ani z možnosti daňových kontrol, uvedl tehdy.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna loni 1. května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300.000 podnikatelů.