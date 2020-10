Sněmovnu zaměstnají protikoronavirové zákony, bude se řešit i rouškovné

Jednání Sněmovny začne v úterý odpoledne. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by mělo podle plánů skončit v pátek 13. listopadu.

Poslanci se opět sejdou vzhledem k epidemii nového koronaviru v polovičním počtu. Výjimkou bude jeden z jednacích dnů, kdy by měli hlasovat o armádní misi do Mali, Nigeru a Čadu. Čeští vojáci se tam mají zapojit do boje proti terorismu. Ke schválení armádních misí jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich.

Předlohami souvisejícími s koronavirem by se mohli poslanci zabývat hned v úvodu schůze, pokud potvrdí, že je budou projednávat ve stavu legislativní nouze. Vláda jim již dříve poslala předlohy upravující prodloužení výplaty ošetřovného a podmínky vracení peněz za zrušené kulturní akce. V pátek ještě schválila návrh na prodloužení záruk v programu COVID III, na výplatu kompenzačního bonusu a na odklad elektronické evidence tržeb (EET). EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Vláda chce odklad prodloužit do konce roku 2022.

V současné době je jediným zodpovědným řešením EET pro 3. a 4. vlnu úplně zrušit. Ti nejmenší budou zasaženi nejvíce a přesně živnosti spadající do těchto vln. Chcete-li skutečně pomoci, tak tyto dvě vlny zrušte. A naopak výrazně podmínky podnikání zjednodušte. @HelenaHorska https://t.co/37yKC8V66g — Danuse Nerudova (@nerudovad) October 16, 2020

Úvodní debata o návrhu státního rozpočtu čeká Sněmovnu ve středu 11. listopadu. Poslanci v prvním čtení schvalují základní parametry rozpočtu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Ministerstvo financí navrhlo schodek 320 miliard korun. Předloha nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do něhož by se mohlo dostat i zrušení superhrubé mzdy spolu se snížením daně z příjmu zaměstnanců na 15 procent na dva roky.

V závěru schůze by poslanci mohli schvalovat pětitisícový příspěvek k důchodům, zavedení státního výživného na děti za neplatiče alimentů a uzákonění digitální daně.

Hlasovat by mohli rovněž o zpřístupnění učitelství na středních školách a na druhém stupni základních škol i lidem bez pedagogického vzdělání. Předlohy ještě ale čeká druhé čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy.

Do finále by se mohl dostat i nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož část podle kritiků nahrává premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o jeho údajný střet zájmů. V prvním čtení by měli poslanci projednat například návrh nového stavebního zákona.

Návrh programu schůze čítá zhruba 500 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi. Tiskový odbor Sněmovny vyzval v pátek novináře, aby zvážili, zda je nutné chodit osobně do Sněmovny. Veškeré jednání bude dostupné on-line.