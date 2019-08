Socha Koněva skončí ve sběru? Michal Hašek se naštval kvůli slovům z TOP 09

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář Rusy požádal o nová jednání o umístění sochy Koněva. Navrhuje, aby se přestěhovala na pozemek ruského velvyslanectví. „Oni se tomu brání a stěžují si. Neuvědomují si ale, že to je to jediné, co mohou dělat. Nám když dojde trpělivost, tak sochu můžeme klidně uklidit do sběru. V minulosti jsem jim přitom navrhovali, že bychom namísto Koněva mohli dát pomník všech osvoboditelů Prahy, kde by byla zastoupena i Rudá armáda,“ uvedl starosta pro Lidovky.cz.

Poukázal také na to, že většina lidí v Praze 6 pomník nechce. Varoval také, že radnice pomník po dalším polití barvou již nevyčistí. „Nevidím důvod, když se Rusové neustále vměšují do našich záležitostí, říkají nám, co bychom měli dělat se svým majetkem, posílají kvůli tomu diplomatické nóty nebo si zvou naše diplomaty na kobereček, a zároveň se nestarají o naše pomníky. Proč bych jim měl dělat „pucfleka“ a pořád jim dokola leštit generálské holinky,“ dodal Kolář.

Jeho slova pořádně vytočila někdejšího jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD). „Panu starostovi Prahy 6 nemá co docházet trpělivost, spíše by si měl dát mokrý hadr na hlavu. Mimo jiné ve své veřejné funkci odpovídá za svěřený majetek a měl by on osobně i jím vedená městská část bránit jeho poškozování, nikoliv je velebit a nechat policejně perlustrovat ty, kteří jej zbavují následků vandalského činu.

Nelíbí se mu také, že ještě nebyl dopaden vandal, který sochu barvou polil. „Mimochodem když kamery městské policie zachytily "úklid", měly by existovat i kamerové záznamy vandalského činu. Už si je vyžádaly orgány činné v trestním řízení společně s vysvětlením starosty a úředníků městské části Prahy 6, jak se on a jeho městská část s péčí řádného hospodáře stará o svěřený majetek? Historie ani přestupkové či trestní právo totiž není o dojmech pana Koláře juniora a už vůbec ne o tom, kdy mu "dojde trpělivost"...“ zlobí se Hašek.