Soud zrušil covidpasy v restauracích a hotelech. Za týden tam budou moci i neočkovaní

Do té doby má ministerstvo zdravotnictví prostor reagovat na rozhodnutí soudu, které je dostupné na úřední desce. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

Dosud mohou do restaurací a hotelů jen očkovaní a také lidé, kteří v posledním půlroce prodělali covid-19. PCR testem se smí prokázat jen dospělí s kontraindikací k očkování.

Pandemický zákon podle soudce Petra Mikeše podobnou regulaci v případě restaurací a hotelů neumožňuje. Zákon o ochraně veřejného zdraví by sice regulaci umožňoval, avšak jen vůči podezřelým z nákazy. Plošná regulace mimo nouzový stav tak připadá v úvahu jen tehdy, pokud je ohniskem choroby celá země a podezřelým z nákazy každý její občan. V odůvodnění opatření přijatého na konci loňského roku, tedy už za ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), však ministerstvo s takovou argumentací nepřišlo.

Časový odklad účinnosti zdůvodnil Mikeš vážností současné epidemické situace. "Je nedobrá, zvládání průběhu epidemie není v rukou moci soudní, ale výkonné, my jen zkoumáme zákonnost opatření. Chtěli jsme dát ministerstvu zdravotnictví prostor, aby na situaci mohlo reagovat," řekl Mikeš. Ministerstvo buď může prokazovat, že situace je extrémně špatná a celá země je ohnisko covidu-19, anebo by musela vláda vyhlásit nouzový stav a regulaci restaurací a hotelů zajistit krizovým opatřením.

Pokud si účastníci řízení vyzvednou rozsudek během dneška, nabude účinnost příští týden ve středu o půlnoci.

Aktuálně platným opatřením, které se týká řady dalších oblastí maloobchodu a služeb, se soud zabýval na podnět ženy z Brna. Vyhověl jen některým jejím argumentům. Nelze však vyloučit, že v budoucnu škrtne také další části opatření, obdržel asi deset jiných návrhů. "Minimálně jeden jde velmi podrobně do odborných podkladů, ze kterých ministerstvo zdravotnictví vycházelo. Nemůžu tedy vyloučit, že rozsah zrušení opatření bude ještě větší," doplnil Mikeš.

Prozatím tak zůstává v platnosti třeba regulace kadeřnictví nebo bazénů, kde lze opatření založit na pandemickém zákoně. Soud dále konstatoval, že cílem opatření je nejen omezit šíření choroby, ale také zajistit zvládání pandemie, například zabránit zahlcení nemocnic. V této souvislosti soud pro některé situace akceptoval odlišné zacházení mezi očkovanými a neočkovanými, byť mají momentálně negativní test. Podle statistik jim totiž hrozí horší průběh nemoci s pravděpodobnější hospitalizaci, testování tedy v prevenci zahlcení nemocnic není plnohodnotnou alternativou očkování.

Odlišné zacházení však lze podle soudu uplatňovat jen v nezbytném rozsahu. Pokud je vakcinace dobrovolná, nemají být ministerská opatření konstruována tak, aby nepřímo nutila lidi k očkování. "Tím by se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud by chtěly běžně žít," řekl Mikeš.

Soud také apeloval na ministerstvo, aby v odůvodnění svých opatření reagovalo na vývoj situace a nové poznatky o koronaviru. Sporné opatření pochází ještě z doby před plným nástupem varianty omikron v Česku. Omikron je nakažlivější, zatím však nezahlcuje nemocnice stejnou měrou jako předešlé varianty koronaviru.

Asociace: Uvolnění v rozumné míře je vhodné, nesmí se opomenout kompenzace

Formu rozumného uvolnění protiepidemických opatření s ohledem na situaci v okolních zemích by uvítala tuzemská Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). Nemůže však nastat ze dne na den. Debata o ukončení restrikcí by ale neměla být záminkou k tomu, aby vláda nedořešila kompenzace za poslední vlnu omezení loni před Vánocemi. Podnikatelé totiž na náhrady stále marně čekají. Na dotaz ČTK to dnes uvedl předseda představenstva AMSP Josef Jaroš.

Testy v úterý v ČR potvrdily 57.195 nových případů koronavirové nákazy, což byl rekordní počet. Čísla sice rostou v souvislosti se šířením nakažlivější varianty omikron, většinou má však nákaza mírnější průběh. S covidem-19 je ve vážném stavu v nemocnicích 213 lidí, což je zhruba stejně jako před týdnem. V mezidobí ale těchto pacientů ubylo pod 200. Některé státy v Evropě zároveň také kvůli tomu opatření uvolňují. Dánsko a Norsko již zrušily většinu opatření, ve Velké Británii zákon už nepřikazuje nosit roušky ve vnitřních prostorech a prokazovat se tzv. covidovými pasy před vstupem do divadel nebo klubů. Covidové pasy pro vstup do zábavních podniků, hotelů, restaurací nebo kin ruší také Izrael.

"Nemusíme si zastírat, že všichni – podnikatelé i zaměstnanci – už mají covidu i opatření proti němu plné zuby. Do budoucna by se měl uplatňovat především zdravý rozum - kdo se cítí být nemocný, ať se poradí s lékařem a zůstane doma. To platí i pro obyčejnou chřipku," řekl Jaroš. Firmy si za poslední dva roky vyzkoušely různé formy fungování v průběhu omezení, jsou tak podle Jaroše schopné podle charakteru činnosti zavést práci z domu nebo začít znovu testovat zaměstnance. Žádný podnikatel nechce paralyzovat svůj podnik jakoukoliv nemocí, dodal.

Zaměstnanci mají v současné době povinnost testovat se dvakrát týdně antigenními testy. Ve veřejné dopravě, obchodech a dalších vnitřních prostorech mají lidé povinnost mít nasazený respirátor alespoň třídy FFP2. Do služeb, na kulturní či sportovní akce mají přístup až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.