"Sověti osvobodili celou Evropu!," perlil divák u Jílkové. Musela ho zkrotit

Na tyto palčivé otázky se pokoušeli odpovědět Pavel Fischer, senátor a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Leo Luzar, poslanec KSČM, Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy (Piráti), Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec na Ukrajině a Rusku, Michal Löbl, fotograf z Prahy a Jiří Klapka, předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti.

"Z čeho pramení Váš pocit, že Rusko a Čína u nás ohrožují demokracii?," zahájila moderátorka Jílková diskuzi dotazem na Löbla. Ten řekl, že Rusko lituje rozpadu Sovětského svazu, a že v Číně jsou systematicky vyvražďováni Ujgurů a Tibeťanů, kterým jsou zaživa odebírány orgány. Kromě toho se Čína považuje za vesmír a všechno kolem sebe vnímá jako podnebí. Z tohoto důvodu si libuje v tom, když se k ní okolní svět chová jako vazal. "Za celých svých 29 let jsem nezažil, aby se tu objevovaly servery typu Sputnik, které vyzdvihují Rusko, aniž by například přiznaly, že tam není opozice. Prezident Zeman je příliš nakloněný Rusku a Číně, ačkoliv ze slibovaných čínských investic není nic, a Rusové nám kromě plynu ani nemají, co nabídnout," dopověděl.

Poslanec Luzar rozebral Löblovy argumenty. Nechápal, proč považuje za nedemokratické, když existují nějaké servery propagující Rusko, a proč do toho všeho tahá obchod, hovoří-li například o ropě atd. Co se týče potlačování lidských práv, včetně rozebírání na orgány a jejich následný prodej, tak si kladl otázku, kdo o ně vlastně projevuje zájem. "Nejsme my náhodou pokrytci?," položil řečnickou otázku. Na otázku, zda příčinu nevýhodných obchodů s Čínou přikládá údajné snaze opozice nabourávat dobré vztahy s Pekingem, o níž mluvil, odpověděl, že s oligarchy nevyjednává. "No to bych od poslance KSČM ani neočekával," řekla Jílková.

"I demokracie stíhají v cizině!," řekl komunista

Senátor Fischer varoval před kybernetickými útoky ze strany ruských hackerů nejen u nás, ale i našich sousedů - viz případ napadení systému německého parlamentu. Hovořilo se také o napadení českých nemocnic, které je za normálních okolností hyenismem, ale v době koronaviru dokonce i veřejným ohrožení. Stopy údajně vedou do Ruska a celá věc je momentálně vyšetřovaná. Jílková pak přešla k bodu trestního stíhání českých komunálních politiků, včetně primátora Hřiba, ze strany Ruské federace. "To podle Vás není vyhrožování, jelikož předseda komunistů Filip prohlásil, že to zpochybňuje?," zeptala se Jílková Luzara. Ten jí odpověděl, že ani nám by se nelíbilo, kdyby ničil naše pomníky v zahraničí. I demokratické režimy se k trestnímu stíháni v cizině uchylují.

Hřib konstatoval, že mu zatím žádná obsílka nepřišla, a že se zřejmě Rusko snaží vytvořit jakousi mlhu, jelikož nezvládá koronavirus. Pak hovořil o hanobení válečného hrobu, jehož se podle něj Rusko dopouští, jelikož například v Samaře skončily kosti československých legionářů na skládce. Koněv byl pouhá socha a svým způsobem se jednalo o projev servility komunistů vůči Sovětského svazu. Navíc byl ve vlastnictví Prahy 6. "Když tedy Rusko tak zaostává, tak proč se ho bojíte?," odpověděl mu na to Luzar. Pokud jde o legionáře, je Luzar pro to, aby viníci na ruské straně byli potrestáni. Kromě toho čeští komunisté považují za své partnery Komunistickou stranu Ruské federace a usilují o to, aby byla dodržována smlouva o vzájemné údržbě hrobů padlých vojáků.

Předseda Klapka řekl, že je ze strany Rusů bombardován dotazy na to, co se v Praze děje, a proč nejsou informační cedule i u sochy Winstona Churchilla. Hovořil o jeho pozici například v Indii, Mexiku, Panamě a Haiti. Fischer ho vyzval, aby Rusy požádal o vrácení cedule v Katyni, kde došlo k masakru polských vojáků ze strany Sovětského svazu. Klapka posléze také konstatoval, že se spousta Rusů bojí přijet do Prahy jako turisté. Prostor dostal ještě také Bašta, podle něhož se to s údajným ruským agentem má tak, že se jednalo o pouhého diplomatického pracovníka.

Proč je v Praze tolik ruských diplomatů?

Luzar ještě také vyjádřil výhrady proti obesílání radnic ze strany Fischera. Löbl zmínil také Skripalovu kauzu, na což reagoval muž z publika, podle něhož byla vykonstruovaná. Rovněž konstatoval, že v případě odposlechů německé kancléřky Angely Merkelové ze strany CIA nebyly vyvozeny žádné následky. Hřib si postěžoval na hackerský útok na informační systém Prahy 3 a řekl, že proti ruské hybridní válce lze nejlépe bojovat vzděláváním. "Proč má Rusko u nás tolik zastupitelských sborů ve srovnání s jinými státy?," interpretovala Jílková dotaz diváků, kteří se nemohli do studia kvůli omezenému počtu účastníků dostavit. Bašta řekl, že kvůli nevýkonnosti Bezpečnostní informační služby.

Dále se do diskuze opět vrátil ricin, po jehož požití má člověk zpočátku symptomy chřipky. Jílková vysvětlila, že to mohl být promyšlený plán, jelikož by to mohlo vypadat, že například starosta Prahy 6 Kolář má koronavirus. Zlobila se také na Baštu, který řekl, že je to projímadlo, jelikož je velký rozdíl mezi ricinem a ricinovým olejem. "Vám by nevadilo, kdyby pan primátor zametal v Moskvě?!," zhrozila se Jílková, když jí Bašta řekl, že by Hřibovi za Koněva hrozily v Rusku maximálně obecně prospěšné práce.

Následovala hádka mezi oběma stranami, do níž se zapojila i Jílková. Historici totiž podle ní tvrdí, že Prahu osvobodili pražští povstalci pod vedením generála Kutlvašra. Luzar rovněž také řekl, že by neměl nic proti uctění památky těch, kteří byli po válce zavlečení ze strany NKVD do gulagů, případně popraveni ihned v Praze. "Před rokem 1989 stáli pionýři čestnou stráž u pomníků sovětských vojáků. Celou Evropu osvobodila Rudá armáda! Nebýt jí, byl Hřib leda primátor na Sibiři! Nebýt porážky Hitlera u Stalingradu, tak by byli Němci až u Atlantiku!," řekl Lacina z publika.

Hřib se snažil reagovat, ale Lacina pořád mluvil a mluvil, až nakonec musela Jílková jít přímo k němu, a zklidnit ho. Když se Hřib konečně dostal ke slovu, řekl, že nikdo nezpochybňuje roli Rudé armády při ukončování 2. světové války, ale že se její vojáci ihned začali na území Československa chovat jako dobyvatelé, nikoliv osvoboditelé. Hovořil i o srpnu 1968. Lacina se ještě zlobil, že NATO svými základnami v Polsku, Turecku a ve Finsku v podstatě obklíčilo Rusko. Fischer mu vysvětlil, že si musíme chránit svojí demokracii, a že Rusko disponuje jadernými zbraněmi, a to i v Kaliningradské oblasti. Jílková poté ukončila diskuzi a oznámila téma příštího týdne, jímž bude opět koronavirus, a to systém chytré karantény.