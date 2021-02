SPD chce postiženým podnikatelům odpustit odvody

"Cílem tohoto opatření je umožnit osobám samostatně výdělečně činným, jejichž podnikání bylo vládními nařízeními zcela pozastaveno anebo významně omezeno, toto kritické období překonat," uvedli předkladatelé v důvodových zprávách. Úlevy v odvodech navrhují pro podnikatele od ledna do konce června.

V případě zdravotních odvodů poslanci SPD chtějí, aby je za živnostníky platil stát. Částka by činila podle návrhu 1167 korun měsíčně. Snížení příjmů ze zdravotního pojistného a zvýšení výdajů státního rozpočtu by představovalo podle autorů zhruba 1,71 miliardy korun. Na sociálních odvodech by stát přišel podle odhadů ve zdůvodnění o 1,5 miliardy korun.

Předlohy nejprve posoudí vláda. Poslanci SPD chtějí, aby je Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole.

Při jarní vlně epidemie koronaviru odpustil stát podnikatelům vládní novelou zdravotní a sociální pojištění za březen až srpen do výše minimální měsíční zálohy.