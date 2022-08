SPD hodlá dál bránit přijetí novely o snížení státních plateb do zdravotnictví

Novelu, která má také zavést automatickou valorizaci úhrad státu za jeho pojištěnce, bude Sněmovna opětovně projednávat po vetu prezidenta Miloše Zemana v pátek. Debata by mohla být dlouhá, vyplynulo z Okamurova vyjádření. Dlouhé jednání pléna očekává také předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová.

Už předchozí schvalování předlohy provázely mnohahodinové obstrukce ANO a SPD. "I na pátek všichni naši poslanci mají připravená vystoupení. Jsme proti tomu, aby vláda zhoršovala dostupnost zdravotní péče pro naše občany a pracovní podmínky zdravotníků," uvedl Okamura. Přijetí předlohy se podle něho bude SPD snažit "bránit ze všech sil". "Jsme připraveni jednat i do půlnoci i po půlnoci," poznamenal Okamura.

Schillerová ČTK napsala, že poslanci ANO proberou strategii na čtvrtečním jednání klubu. "Ale očekávám, že to jednání pléna Sněmovny bude opravdu dlouhé. Tohle je věc, za kterou jako opozice hájící zájmy lidí musíme bojovat ze všech sil," uvedla. Snížení plateb může podle předsedkyně frakce vážně ohrozit kvalitu a dostupnost péče. "My v pátek znovu zopakujeme všechny argumenty a přidáme i spoustu dalších. Stále chci věřit, že část koaličních poslanců se nám podaří přesvědčit," dodala.

Zeman veto zdůvodnil obdobným argumentem, jak jej vznáší opozice, tedy že snížení zdravotních plateb státu může ohrozit zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Vládní představitelé takové důsledky odmítli. Očekává se, že koaliční většina veto přehlasuje. Potřeba je k tomu nejméně 101 poslaneckých hlasů, koalice jich má v plném složení 108.

Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit ve svém letošním rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely platby klesnou na 1487 korun. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Valorizační mechanismus zaváděný od roku 2024 bude podle předlohy stejný jako u důchodů. Státní platby do zdravotnictví tedy porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Systém je nastaven tak, že meziroční pokles plateb nebude možný. Valorizace bude vycházet z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou bude stát podle novely odvádět příští rok.