SPD nepodpoří další prodloužení nouzového stavu, KSČM neví

Pro SPD je nepřijatelné, že by i přes velikonoční svátky měl platit zákaz volného pohybu osob mezi okresy. Právě k prodloužení tohoto opatření potřebuje kabinet nouzový stav. Poslance vláda žádá, aby stav nouze v Česku místo 28. března skončil 27. dubna. Podle Okamury je důležité chránit pouze rizikové skupiny, otevřít maloobchod a školy. Vláda ve Sněmovně podporu pro prodloužení nouzového stavu vyjednanou nemá.

SPD navrhne na pořad aktuální schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod k ukončení nouzového stavu a rekonstrukci vlády. Projednat chtějí poslanci hnutí také výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého ministerstva zdravotnictví a vnitra dostatečně nespolupracovala při nákupech ochranných prostředků a zdravotnického materiálu, což mělo za důsledek chaos a značné rozdíly v cenách i kvalitě materiálu. Ministerstva vnitra a zdravotnictví uvádějí, že důležitá byla hlavně rychlost získání pomůcek.

NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu od 1. ledna do 31. srpna 2020 za 8,5 miliardy korun. Například ceny respirátorů se při nákupech ministerstev pohybovaly od několika desítek až po stovky korun za kus. "Je potřeba prošetřit, kdo to nakupoval, co to bylo za firmy," řekl Okamura. "Potvrdilo se, že vláda nehospodaří řádně s veřejnými prostředky," dodal.

Předseda hnutí též zkritizoval pondělní rozhodnutí vlády, podle kterého budou policisté spolu s hygieniky kontrolovat dodržování covidových karantén a izolací. Hamáček podle něj zavádí s vládou policejní stát.

KSČM nechá posoudit prodloužení nouzového stavu širším vedením

Výkonný výbor KSČM doporučí poslancům ve středu, jak se postavit k hlasování o prodloužení nouzového stavu. Jeho členové dostali materiály o epidemii od ministerstva zdravotnictví, na jejich základě zváží postup. Novinářům to po jednání sněmovního výboru KSČM řekl jeho předseda Pavel Kováčik. Osobně dá na doporučení širšího vedení. Jeho kolegyně Hana Aulická Jírovcová uvedla, že bude hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Poslanci budou o věci rozhodovat v pátek

"Pro mne osobně je 14 dnů daleko schůdnějších," uvedl Kováčik na dotaz, zda komunisté budou usilovat o zkrácení doby, o kterou chce vláda stav nouze prodloužit. Vláda žádá o 30 dnů. Podle Kováčika "je čím dál tím méně pravděpodobné", že komunisté návrh podpoří. Jírovcová zmínila mezi překážkami, jak je cítí, například uzávěru okresů. Před hlasováním počítají lídři klubu, že jim situaci shrne Zdeněk Ondráček, který komunisty zastupuje v krizovém štábu.

