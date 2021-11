SPD neprosadila sněmovní debatu o zrušení nouzového stavu

Pro návrh předsedy SPD Tomio Okamury hlasovali prakticky jen poslanci hnutí. Okamura ohlásil, že bude sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze, kterých ale potřebuje dvakrát tolik, než je poslanců SPD.

Vojtěch řekl, že se epidemická situace vyvíjí nepříznivě. "Pokud v tuto chvíli neuděláme razantní opatření, situace by mohla být do Vánoc kritická," uvedl. Pokud by vláda nic neudělala, podle Vojtěcha by reálně hrozilo přetížení nemocnic i jednotek intenzivní péče. "Bez omezení sociálních kontaktů není možné situaci zvládnout," dodal.

Okamura kritizoval zejména zrušení adventních trhů a již dřívější zrušení možnosti využívat negativní testy na koronavirus jako takzvaného covidového certifikátu. "Odmítáme segregaci neočkovaných," prohlásil Okamura, podle kterého vláda "hrubě porušuje práva občanů". Nouzový stav podle něho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny.

Kabinet v demisi vyhlásil kvůli zrychlování epidemie koronaviru nouzový stav na 30 dnů. Od dnešního večera bude zakázáno pořádání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Restaurace, bary či kluby musejí mít ode dneška zavřeno mezi 22:00 a 05:00. Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude moci maximálně 1000 sedících osob, na další hromadné akce 100 lidí. V obchodních centrech si budou moci lidé vzít jen jídlo s sebou, konzumace v jídelních zónách bude zakázána. Lidé nebudou smět na veřejnosti pít alkohol. Všechna opatření budou platit od dnešních 18:00.

Budoucí vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN oznámila, že bude opatření respektovat, podle jejího AntiCovid týmu jsou ale přijímaná ve zmatku. Podnikatelé většinou kroky kritizují.