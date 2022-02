SPD podá dvě stížnosti k ÚS v souvislosti s projednáváním pandemického zákona

Poslanci SPD chtějí podle něj obstruovat jen pandemický zákon a zavedení korespondenční volby, jsou ale připraveni jednat například o státním rozpočtu. Šéf poslanců ODS Marek Benda trvá na tom, že jednací řád porušen nebyl.

Dolní komora se dosud nedostala ani k hlasování o podobě programu. V úterý se o to postaral šestihodinovým vystoupením předseda SPD Tomio Okamura, který podobně jako v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu. Jednání poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO.

Fiala dnes potvrdil, že SPD chce postup napadnout u Ústavního soudu. Stížnost chce podat kvůli projednávání novely ve stavu legislativní nouze, k čemuž podle něj není důvod, a také pro "flagrantní porušení zákona o jednacím řádu". Kritizoval, že návrh na prodloužení jednací doby přes noc nepřednesl zástupce předkladatelů na mikrofon, že se o něm hlasovalo uprostřed Okamurova projevu a po 20:00, přičemž možné to bylo do 19:00.

Benda novinářům řekl, že ÚS se k přezkoumávání jednání Sněmovny staví opatrně. "Několikrát konstatoval, že byl porušen jednací řád, přesto zákony na to konto nerušil," uvedl. Obdobně se dnes vyjádřili i ústavní právníci oslovení ČTK. Soud podle nich v minulosti opakovaně konstatoval, že hodnotí dodržování ústavních principů při přijetí zákona, nikoliv aplikaci konkrétních ustanovení jednacího řádu Sněmovny.

K žádnému porušení zákona podle Bendy navíc nedošlo. "Všechny kroky, které provedl předsedající, byly v souladu se zákonem," uvedl. SPD by u Ústavního soudu mohla napadnout jen to, že konkrétní norma byla schválena v rozporu s ústavou, přitom žádná zatím schválena nebyla, doplnil Benda. "Hnutí SPD občas píše všude možně všechno možné, protože nemají představu, co instituce umí," podotkl.

Pokud by Ústavní soud potvrdil, že byl porušen zákon o jednacím řádu, bude SPD sbírat podpisy pro odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), dodal Fiala.

Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) uvedl, že respektuje to, že většina musí mít právo prosadit svůj názor. "Ale oni jdou cestou, že porušují zákon tím způsobem, že nám vzali rozpravu o tom, zda je vůbec stav legislativní nouze," poznamenal. Kritizoval i situaci z úterního večera, kdy se podle něj "pokoutně doručil procedurální návrh".