SPD vadí vládní plán na povinné očkování, chce ho probrat ve Sněmovně

SPD také minulý týden podala správní žalobu proti koronavirovým opatřením, protože spatřuje diskriminaci v tom, že se jako covidové certifikáty neuznávají negativní výsledky testů.

Podle vlády ANO a ČSSD v demisi by mohli od března příštího roku mít povinnost podstoupit očkování proti covidu zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté, vojáci, celníci, příslušníci vězeňské služby či lidé nad 60 let. Kandidát vznikající vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před týdnem naopak uvedl, že budoucí vláda je proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny.

Okamura dnes řekl, že návrh kabinetu v demisi by měla probrat Sněmovna, protože velká část voličů SPD i jiných stran povinné očkování odmítá. "SPD prosazuje dobrovolné očkování," uvedl. Stát by neměl nutit do očkování zdravé a odolné lidi, kteří by se měli sami rozhodnout, zda se naočkují "nebo s virem poperou", a získají tak imunitu, dodal. Hnutí chce navrhnout Sněmovně, aby přijala usnesení, ve kterém uloží vládě povinné očkování proti covidu-19 nezavádět.

Hnutí ANO podle Okamury nyní nedisponuje většinou ve Sněmovně, takže by ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) neměl očkování nařizovat, i když k tomu má pravomoc. Bylo by to podle něj za hranou právní i lidské etiky. Výtky se podle něj týkají očkování proti covidu-19. Okamura upozornil i na hrozbu, že povinné očkování způsobí odchody některých zaměstnanců z důležitých profesí.

Lidé, kteří chtějí pracovat v určitých profesích, se už teď musejí nechat očkovat proti některým infekčních nemocem. Očkování proti žloutence typu B musejí mít zdravotníci, záchranáři, pracovníci v sociálních službách, hasiči či policisté, ale i medici či účastníci některých rekvalifikačních kurzů. Záchranáři, policisté a hasiči musí pak mít i očkování proti žloutence A. Na vybraných pracovištích musí mít personál očkování proti spalničkám či vzteklině.

SPD na konci minulého týdne podala správní žalobu proti vládním opatřením, doplnil Okamura. "Vláda diskriminuje zdravé očkované lidi, kteří mají negativní PCR test. Nemohou do restaurací a účastnit se dalších oblastí veřejného života," vysvětlil. Podle SPD by měly testy sloužit jako covidové certifikáty, stát by měl také uznávat hladinu protilátek.