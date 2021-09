Spolu posiluje, dohání hnutí ANO, ukazuje průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do Sněmovny by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů, těsně za ním by s 23 procenty skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 20,5 procenta Čechů. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.