Správa vyplatila na příspěvku OSVČ a malým firmám 5,4 miliardy

První období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince, páté od 25. prosince do 23. ledna a šesté od 24. ledna do 15. února. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Formulář žádosti je možné vyplnit on-line na internetových stránkách Finanční správy a následně jej podat na příslušný finanční úřad. To je možné e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Vláda dnes bude schvalovat nový zákon o kompenzačním bonusu, který by již neměl být navázán na nouzový stav. Předloha počítá s tím, že podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Navíc zákon zvyšuje denní příspěvek z 500 na 1000 korun. Zákon je součástí nového systému kompenzací, mezi které patří pokračování programu Antivirus či příspěvku 500 Kč denně na zaměstnance.