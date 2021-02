STAN bude chtít spravedlivý volební systém i pro menší strany

STAN bude ve volebních úpravách pro zachování stávajících volebních krajů, neboť je Ústavní soud nezrušil. Možnost, že by se Česko pro sněmovní volby změnilo v jeden volební obvod jako u voleb do Evropského parlamentu, označili zástupci Starostů za nepřijatelné.

"Je třeba nyní najít správnou metodu přepočítání (voličských hlasů na mandáty) a dorovnání toho, co je ubráno menším stranám ve volebních krajích," uvedl Polčák. Může to být podle něj metoda druhého skrutinia, v němž by byly hlasy menším stranám dopočítány. Podoba volební novely, bez níž by se sněmovní volby letos nemohly po zásahu Ústavního soudu uskutečnit, ale bude podle STAN záležet na kompromisní dohodě Parlamentu s vládou. Své varianty řešení připravuje i ministerstvo vnitra.

Polčák uvedl, že vláda Andreje Babiše (ANO) ve svém stanovisku pro Ústavní soud "sveřepě hájila" dosavadní volební systém. "Andrej Babiš hájil svých 15 mandátů navíc, které získal tímto volebním systémem," dodal Polčák. Vláda podle něj ve svém stanovisku dala "facku voličům" tvrzením, že "možnost výkonu volebního práva a skutečná rovnost volebního hlasu není dosažitelná". Právě o to by měl podle Polčáka usilovat Senát, kterého Sněmovna nemůže při volebních úpravách přehlasovat.