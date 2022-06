STAN bude řešit situaci kolem kauzy v DPP i s Polčákem

Rakušan v České televizi uvedl, že situaci kolem Polčáka bude řešit lídr pražské kandidátky a náměstek primátora Petr Hlaváček. V dnešním rozhovoru s Hlaváčkem se shodli, že se hnutí musí odstřihnout od všech lidí spojených s obviněným podnikatelem. "Nesmíme několika lidem, kteří přímo kradli, nebo byli naivní a nedocenili své kontakty, dovolit zkazit budoucnost a pověst hnutí," uvedl. STAN podle něj nyní "běží o svou budoucnost".

Gazdík podle Rakušana ukázal, že umí vyvodit odpovědnost. Ministr vnitra doplnil, že by "uvítal vyvození politické odpovědnosti" i v případě Polčáka. Rakušan současně zdůraznil, že Polčák stejně jako Gazdík nefiguruje ve spisu jako podezřelý či obviněný.

Europoslanec Polčák rezignoval v březnu na funkci místopředsedy Starostů kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Česká advokátní komora (ČAK) začátkem června dospěla k závěru, že zákon ani stavovské předpisy Polčák neporušil.

Poslanecký klub Pirátů v pátek odmítl nominaci libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ kvůli neskončenému trestnímu stíhání. Na twitteru to v pátek uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Rakušan v ČT řekl, že o nominaci bude postupně jednat s Piráty a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), který má poslední slovo.

V korupční kauze, kde je mezi obžalovanými i Půta, bude nutné provést u Krajského soudu v Liberci znovu celé dokazování. Rakušan řekl, že kauza se táhne již osm let. Půtovu odbornou erudici považuje za nezpochybnitelnou, hejtman ale podle Rakušana řekl, že nechce způsobovat napětí ve vládě a na své nominaci trvat. "Táhne za sebou to břímě té neuzavřené kauzy. Uměl jsem si ho (Půtu) tam představit. V tuto chvíli si spíš myslím, že je to nevhodné," připustil dnes Rakušan.