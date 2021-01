STAN chce, aby se o koronaviru jednalo ve Sněmovně pokaždé

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku loni do konce 51. týdne zemřelo zhruba o 13 procent více lidí než za stejné období roku 2019. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zemřelo loni do 20. prosince 124.423 lidí, meziročně asi o 14.600 více. Příčinu zvýšené úmrtnosti statistici neuvádějí, je ale pravděpodobné, že za ni z podstatné části může epidemie. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví zemřelo s nákazou od březnového začátku epidemie v Česku do konce 51. týdne 10.584 lidí.