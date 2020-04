STAN chce státní vyznamenání pro Cihláře, který vyvinul remdesivir

V České republice remdesivir lékaři použili zatím pro jednoho pacienta nakaženého novým typem koronaviru ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze. STAN navrhuje ocenit i mikrobioložku Soňu Pekovou či fotbalistu Michala Sadílka.

Starostové uvedli, že navrhnou osobnosti, které se svými činy v těžkém krizovém období způsobeném koronavirem zasloužily o pomoc spoluobčanům. "I přes nezpochybnitelné úspěchy a intenzivní práci, která v těchto těžkých chvílích pomáhá lidem na celém světě, je Tomáš Cihlář stále velmi skromným člověkem. Můj velký obdiv i respekt si zaslouží stejně jako celá řada dalších lidí, kteří za naše zdraví bojují každý den v předních liniích," uvedl v tiskové zprávě předseda STAN Vít Rakušan.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. V americké firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Cihláře. V Česku ho proti koronaviru v rámci klinické studie dostal třiapadesátiletý pražský taxikář ve VFN. Muž dostával lék deset dní, jeho stav se zlepšil a lékaři ho mohli odpojit od mimotělního okysličování krve. Podle doktorů ale není možné jednoznačně říci, že lék zabral, protože se stav pacienta zlepšoval už před nasazením přípravku.

Prezident Miloš Zeman začátkem dubna řekl, že letos 28. října udělí nejvyšší státní vyznamenání epidemiologovi a náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi. První šéf Ústředního krizového štábu se podle Zemana svými razantními opatřeními zasloužil o to, že epidemie nového typu koronaviru má v ČR mírnější postup než v zahraničí. V souvislosti s epidemií koronaviru chce Zeman poděkovat i dalším lidem.

Místopředseda STAN Petr Gazdík uvedl, že na medaili Za zásluhy navrhne fotbalistu PSV Eindhoven Sadílka, který přispěl na boj s epidemií půlmilionem korun. Český reprezentant do 21 let věnoval částku nemocnici v Uherském Hradišti a Uničovu, který patřil do uzavřené oblasti. "Pomoc, kterou poskytl, ukázala, že i přes svůj mladý věk je velkou osobností. Je příkladem nejen sportovcům, ale i dalším osobám veřejného života, že by měly nést spoluodpovědnost za podobu světa kolem nás," uvedl Gazdík.

Benešovský senátor Zdeněk Hraba (STAN) už dříve informoval, že navrhne Pekovou, vedoucí laboratoře Tilia, které stát původně zakázal kvůli chybějící certifikaci testovat vzorky lidí s podezřením na koronavirus. Nominovat ji na medaili Za zásluhy v oblasti vědy se rozhodl za její jednodušší způsob testování.