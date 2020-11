STAN chce znovu přesídlit do krajů část centrálních úřadů

Starostové oba návrhy zdůvodnili decentralizací státní správy a snahou podpořit regiony. Chtěli by podle návrhu přesunout ČSÚ do Českých Budějovic. Ministerstvo vnitra již dříve poukázalo na to, že statistici sídlí v Praze v nové budově. Ministerstvo zdravotnictví se zase postavilo proti přesídlení Státního ústavu pro kontrolu léčiv do Hradce Králové, na čemž STAN trvá.

Drážní úřad a Drážní inspekci chtějí Starostové přemístit do Pardubic přes nesouhlas ministerstva dopravy. Státní zdravotní ústav a Správa úložišť radioaktivních odpadů by měly podle STAN sídlit v Karlových Varech. V Ostravě by chtěli Starostové mít Český báňský úřad i Státní fond životního prostředí, v Plzni pak Úřad pro ochranu osobních údajů a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Přesun by se podle STAN dotkl 4303 kvalifikovaných úředníků, což by posílilo regiony. "Přesun sídel úřadů bude přínosem i pro samotné hlavní město a současně poskytne potenciál pro využití stávajících budov," uvedli Starostové. Poslanci podotkli, že o přesunu centrálních úřadů z historických budov v Praze se uvažuje dlouhodobě.