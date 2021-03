STAN či TOP 09 nepodpoří 30 dní stavu nouze

Jde o rozsáhlý materiál hodnotící veškerá protikoronavirová opatření, nikoli o stručné zhodnocení efektivity zákazu volného pohybu mezi okresy. Expertní Anticovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podle Fialy data nyní vyhodnocuje. Zástupci stran to dnes v podvečer sdělili na dotaz ČTK.

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli opatřením proti šíření koronaviru o 30 dní. I když čísla nově nakažených napovídají útlumu epidemie, stále podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) není zvladatelná standardními cestami. Nynější stav nouze vyhlášený kvůli covidu-19 končí 28. března. Ve Sněmovně vláda zatím podporu vyjednanou nemá. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s opozicí o prodloužení jednat ve středu.

"Třicet dnů je příliš dlouhá doba. Vláda by se měla pravidelně zodpovídat Sněmovně, aby obhájila svá opatření, jejich efektivitu i dopady. To bohužel v nouzovém stavu nemusí. Stále to vypadá, že se vláda chce vyhnout přímé kontrole Sněmovny," uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Žádost na 30 dnů považuje za kupování času. "Chceme se bavit s vládou o případné podpoře kratších termínů i o tom, jak odstranit nesmysly v současných opatřeních, navýšit kompenzace pro krachující podniky a hlavně o nahrazení dosavadního chaosu rozumem," dodal.

TOP 09 bude o podpoře nouzového stavu jednat na předsednictvu či jednání poslaneckých klubů koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Stanovisko teprve oznámí i po středečním jednání s Babišem. "Jedno je však naprosto jisté - prodloužení o 30 dnů nepodpoříme," uvedla šéfka strany Markéta Pekarová Adamová.

Pro Piráty je stěžejní zjistit, zda aktuální tvrdá opatření fungují. Chtějí vyhodnotit data, která předložilo ministerstvo zdravotnictví, diskutovat o nich na koaliční radě s hnutím STAN i se zástupci vlády. "Až pak se rozhodneme, jak budeme hlasovat o prodloužení nouzového stavu," napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Klíčové je podle něj dotáhnout testování ve firmách, očkování, strategii návratu žáků do škol či zvýšení ošetřovného a zlepšení kompenzací pro firmy. "Chceme diskutovat také například o Velikonocích, zda nepodpořit otevření farmářských trhů, prodeje velikonočního sortimentu či zrušení zákazu ježdění na chalupy," dodal.

Právě dnes měly opoziční strany obdržet podklady o efektivitě protikoronavirových opatření. Podle Fialy se tak stalo odpoledne.