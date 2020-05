Na každého občana minus 1100 korun. Opozice kritizuje možné dopady kompenzačního bonusu na obce

Vládní verze předpisu počítá s tím, že kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným budou vratkou sdílené daně, což dopadne na rozpočty samospráv. Ty na to dnes upozorňují akcí Černý den pro obce a kraje, kterou podle šéfa Sdružení místních samospráv (SMS ČR) Stanislava Polčáka (STAN) podpořilo přes 1000 obcí a několik krajů.

Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Podle odhadů ministerstva financí obce přijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Resort chce obcím a krajům výpadek kompenzovat dotacemi na investice. Místopředsedkyně Starostů a nezávislých (STAN) Věra Kovářová novinářům řekla, že vytahování peněz z rozpočtů samospráv bez předchozího upozornění je nepřijatelné. "Na každého občana to znamená minus 1100 korun, to už je výrazný zásah do rozpočtu, tento výpadek se projeví na kvalitě života všech občanů," řekla.

Černý den pro města a obce? Věřím, že ne a sněmovna pečlivě zváží dopady zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy. Symbolicky jsme ale na radnici v Mor. Krumlově ke dnešku vyvěsili 🏴 - na znamení toho, že ve snaze udržet naše investice jsme zůstali sami. pic.twitter.com/r5hdx4kSNo — tomas_tretina (@tomas_tretina) May 26, 2020

Podle místopředsedy TOP 09 Jana Jakoba nesmějí obce doplácet na to, že hospodaří lépe než stát. Jestliže vládní koalice ve Sněmovně senátní návrh přehlasuje, bude podle něj TOP 09 iniciovat rychlou novelu zákona o rozpočtovém určení daní nebo návrh kompenzačního bonusu pro obce a kraje, který jednorázově ze zákona příjmy obcí a krajů posílí.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by takový zásah do rozpočtu obcí a krajů mohl znamenat ohrožení či ztrátu až 10.000 pracovních míst. Kompenzační bonus by podle lidovců měl stát vyplácet pouze ze svého rozpočtu. První místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček uvedl, že starostové jsou z návrhu zákona v šoku i proto, že obce dva měsíce bojovaly samostatně proti koronaviru šitím a distribucí roušek, mícháním dezinfekcí a dalšími opatřeními.

Obce už nyní kvůli koronavirové krizi přišly o některé příjmy, podle Kovářové se pokles v květnu pohyboval mezi 30 a 40 procenty. Starostové podle ní při pandemii "bez reptání sanovali stát", když zajišťovali roušky a dezinfekce a nyní reagují na výpadky příjmů a připravují úsporné rozpočty. "Paní ministryně (financí Alena Schillerová, za ANO) se zatím nesnaží snižovat výdaje a říká, že na to nemá čas," uvedla.

Polčák uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) a Schillerová porušili své sliby, že na příjmy obcí nebudou sahat. Rozpočtové omezení podle něj zastaví drtivou většinu investičních akcí v regionech. "Proto jsme na dnešek vyhlásili Černý den pro obce a kraje, podle našich informací se připojilo přes 1000 obcí jen z řad SMS ČR, Svaz měst a obcí, připojují se i kraje," uvedl.