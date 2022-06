STAN kvůli korupční kauze svolá mimořádný sněm už v létě

Kvůli stykům s dalším obviněným, podnikatelem Michalem Redlem, oznámil dnes rezignaci z funkce ministra školství i místopředsedy STAN Petr Gazdík. Starostům se tím opět snížil počet členů již tak rozpadlého nejužšího vedení. "Proces budeme muset urychlit. Doufáme, že se sněm povede svolat v půlce prázdnin. Byl bych rád, kdyby to bylo na konci července," uvedl dnes Rakušan. Volit se podle něj bude kompletní vedení, Rakušan chce funkci předsedy obhajovat.

Starostům se z velké části rozpadlo vedení, které zvolil sněm loni v létě. Gazdík dnes oznámil, že skončí nejen ve vládě, ale i jako místopředseda STAN. Ze čtveřice řadových místopředsedů tak zůstane Starostům pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. V březnu totiž na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák, poslední z místopředsedů Věslav Michalik před týdnem náhle zemřel. První místopředseda Jan Farský pak v posledních měsících tráví čas v USA kvůli stipendiu.

Rakušan ve čtvrtek řekl, že ve vedení STAN by se měly objevit nové tváře. Dnes potvrdil, že by si ve vrcholných rolích dokázal představit své nejbližší spolupracovníky jako středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, ministra průmyslu Jozefa Síkelu, místopředsedu poslaneckého klubu Lukáše Vlčka či poslankyni Michaelu Šebelovou.

V čele hnutí chce Rakušan pokračovat, mimo jiné kvůli vládnímu angažmá Starostů. Nebylo by podle něj zdravé a dobré, kdyby ministr vnitra a vicepremiér nebyl ve vedení vlastní strany. "I to je jeden z důvodů, kterými budu argumentovat při své obhajobě," uvedl. Poukazovat bude i na to, že jsou s jeho jménem spojeny úspěchy a může představovat obrodný proces.

Starostové volili vedení naposledy loni v srpnu, řádný sněm by se tak měl konat až za rok.