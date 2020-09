STAN navrhl příspěvek osamělým rodičům a rodičům s rodičovskou

"Smyslem návrhu zákona je současně podpořit rodiče-samoživitele a rodiče s malými dětmi, kteří se náhle a nečekaně ocitli ve svízelné situaci, poskytnout jim podporu a určitou dávku solidarity a jistoty v této nelehké době," napsali autoři v důvodové zprávě.

Žadatelé o šestitisícový příspěvek by podle návrhu vyplňovali jen čestné prohlášení, že splňují zákonné podmínky pro jeho poskytnutí. S ohledem na co nejmenší administrativní náročnost by dokládat nic nemuseli. Peníze by vyplácely úřady práce.

Předlohu nejprve posoudí vláda, má na to měsíc. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna návrh schválila zrychleně už v prvním čtení.

Dnes by měla Sněmovna projednávat vládní návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun starobním důchodcům a lidem s invalidní nebo pozůstalostní penzí. Rozpočtové dopady se odhadují na 14,5 miliardy korun. Peníze by měli penzisté dostat podle návrhu v prosinci.

Opoziční politici mluví o uplácení voličů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku zdůvodňuje poklesem poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem. Ekonomové ale poukazují na to, že důchodcům při koronavirové krizi příjmy neklesly.