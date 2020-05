STAN odmítá novelu zákona o zakázkách i změnu termínů rozpočtu

Kabinet předkládá novelu zákona o zadávání veřejných zakázek s odůvodněním, že usnadní nakupování ochranných pomůcek proti koronaviru i po skončení nouzového stavu. Místopředseda STAN Petr Gazdík ale tento argument odmítl. "I v krizi se dá nakupovat transparentně," řekl novinářům. Novela má podle něj umožnit pokračování nákupů od firem s nejasnými vlastníky, které dosud nevyvíjely žádnou činnost.

Podle Gazdíka novela není potřebná, pokud by vláda chtěla nakupovat ochranné pomůcky od českých dodavatelů. "Zákon je korupční. Hnutí ANO, pokud pro něj jeho poslanci zvednou ruku, přestává být protikorupčním hnutím," řekl Gazdík.

Novelu zákona kritizovaly i iniciativa Rekonstrukce státu a organizace Transparency International. Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci možného dodavatele. Dále nebude muset vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. V řízení s jediným účastníkem mu zadavatel nebude muset posílat formální oznámení o výběru dodavatele.

Představitelé STAN dnes kritizovali i návrh na posunutí předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok o měsíc, takže by ho vláda dostala do konce září a Sněmovna do konce října. "Vidíme v tom politickou hru paní ministryně (financí), která podle nás nechce předložit velmi zadlužující se rozpočet před krajskými volbami. Také chce opozici zmenšit čas na přípravu vlastních pozměňovacích návrhů," řekla poslankyně Věra Kovářová. Odmítla i argument Schillerové, že při předložení podle obvyklých lhůt by byl rozpočet nepřesný, podle ní byly nepřesné i rozpočty na předchozí roky.

STAN je připraven navrhnout pro projednání rozpočtu kompromisní variantu lhůt, podle kterých by ministerstvo financí muselo návrh předložit vládě do 18. září a kabinet Sněmovně do 16. října.