STAN podporuje prodloužení nouzového stavu do 10. května, SPD je pro jiný termín

"My jsme připraveni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 10. května, to je náš návrh. V té době bude zasedat i schůze Poslanecké sněmovny, nebudeme kvůli tomu muset svolávat žádnou mimořádnou schůzi. Myslíme si, že to vládě dává dostatek času na to, aby připravila skutečně nosné argumenty pro to, zda je v České republice ještě skutečně nutné nouzový stav o další týdny prodlužovat," řekl Rakušan.

První místopředseda STAN a šéf poslanců Jan Farský poznamenal, že vládní žádost o prodloužení nouzového stavu obsahuje zhruba dva odstavce, které by bylo možné považovat za odůvodnění požadavku.

Termín 25. května je podle něj nepřijatelný, protože vláda nepracuje s daty a žádná nepředložila, uvedl šéf hnutí. Měl též výhrady k nedostatečně organizovanému plošnému testování na koronavirus nebo k projektu takzvané chytré karantény. "Není žádná informace, jakým způsobem projekt běží, jaká data z něj jsou a zda to vede k tomu, že by na základě dat z chytré karantény časem mohla být rozvolňována některá ze silných restriktivních opatření," uvedl Rakušan.

Od vlády chce také znát plán nákupu zdravotnických pomůcek. Podle Rakušana nemá ministerstvo průmyslu jasný plán na pobídky a aktivizaci českých firem. K plánu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), podle kterého by si firmy mohly případně odložit sociální odvody od května do července, Rakušan poznamenal, že by si uměl představit odložení do konce kalendářního roku. Návrh zákona by podle Maláčové mohl kabinet schválit za týden. Firmy by podle něj odvody musely uhradit do 20. září se sníženým penále, které by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento.

Hnutí SPD navrhne dnes Poslanecké sněmovně nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii koronaviru prodloužit o sedm dní. Pokud bude třeba, může termín podle předsedy hnutí Tomia Okamury dále oddálit příští týden Sněmovna na řádném zasedání.

Okamura zdůraznil, že prodloužení nouzového stavu je třeba zvažovat opakovaně na základě aktuálních informací. Nesouhlasí s žádostí vlády o prodloužení stavu do 25. května. Protože příští týden bude zasedat Sněmovna, není podle něj problém, případně rozhodnout prakticky okamžitě. To ale na základech analýzy promořenosti populace, na které nyní hygienici pracují, a dalších nových údajů.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby v souvislosti s nynějším plánem uvolňování restrikcí pokračoval do 25. května. Za současné situaci by skončil ve čtvrtek s dubnem.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen.