Stanjura bude dál vést klub ODS

První místopředseda ODS Stanjura vede klub od listopadu 2013. Všichni dnes zvolení funkcionáři klubu už byli členy jeho vedení v končící Sněmovně. O některých z nich se spekuluje jako o kandidátech na ministry.

Stanjura byl ministrem dopravy ve vládě Petra Nečase, na úřad tehdy přišel z postu šéfa klubu, kam se po vládním angažmá opět vrátil. Nyní se spekuluje o tom, že by v koaličním kabinetu ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a Pirátů mohl vést ministerstvo financí. Černochová by mohla být ministryní obrany, Benda by se mohl stát ministrem spravedlnosti. Zástupci ODS včetně místopředsedy Martina Kupky ale označují otázku personálního obsazení ministerstev za předčasnou. Přednost mají podle nich rozhovory o programových prioritách.

Klub ODS bude mít jako druhý nejpočetnější v nové Sněmovně 34 členů, dosud měl 25.

Koalice ODS, lidovců a TOP 09 se s koalicí Pirátů a Starostů v sobotu krátce po volbách dohodly, že sestaví vládu opřenou o svých 108 poslanců.