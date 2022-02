Stanjura měl zadat audit týkající se milionů za fotky Schillerové

Ministerstvo pod vedením Schillerové najalo profesionálního fotografa a kameramana, kteří pořizovali snímky a videa Schillerové, která si je pak dávala mimo jiné na osobní účty na sociálních sítích. Stát za platy fotografa a kameramana zaplatil od září 2020 do konce loňského listopadu 1,93 milionu korun, s odvody na zaměstnance 2,5 milionu. Schillerová tvrdí, že snímky sloužily k propagaci ministerstva.

"Ministr financí v této věci zadal audit, který se zaměří na fungování, personální zajištění a financování odboru vnějších vztahů a komunikace," sdělil serveru mluvčí ministerstva Tomáš Weiss. Právě na tomto odboru pracovali fotograf David Šedivý, který pořizoval snímky Schillerové zejména na instagram, a kameraman Jakub Konečný, který měl na starosti hlavně videa na facebook. Audit bude trvat podle serveru několik týdnů.

"Nebyli to fotografové, kteří mi fotili pouze fotky na instagram, jak to účelově vykládají někteří novináři," řekla už dříve Schillerová televizi Prima. "Šlo o fotografa a kameramana ministerstva financí, profesionály, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva," tvrdí bývalá ministryně.

Mnohé snímky ale byly stylizované a osobní, Schillerová se fotila s květinami nebo například s pávem. Exministryně to přiznala v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. "Uznávám jednu věc, že tam byla celá řada mých fotek spíš osobnějšího rázu," řekla. Za takové osobní snímky a videa platilo podle ní fotografovi a kameramanovi hnutí ANO. Podle Aktuálně.cz ANO zaplatilo Šedivému 180.000 korun a Konečnému 217.500 korun.

S tím nesouhlasí předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. "Ne, hnutí ANO to nebude platit, to je problém paní předsedkyně, ona se s tím musí vypořádat. Hnutí ANO to řešit nebude, protože se (Schillerová) stala členkou (ANO) až 21. října minulého roku," řekl serveru Seznam Zprávy. Peníze už ale byly z transparentního účtu ANO oběma mužům odeslány, píše Aktuálně.cz.