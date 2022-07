Starostové a nezávislí navrhli zpřísnit stranám podmínky pro přijímání darů

Hnutí zhruba před půl rokem čelilo kritice ohledně darů od firem ovládaných společnostmi z Kypru. V té době jeho vedení hovořilo o tom, že připraví novelu zákona, která zpřísní financování stran. Hnutí se také tehdy rozhodlo vrátit všechny dary od firem.

Podle současného zákona nesmí strany a hnutí přijímat dary od státních podniků a od firem se státní účastí. Dar ale můžou přijmout, pokud je podíl státu nebo samospráv ve firmě pod deseti procenty. Právě limit deseti procent navrhuje STAN odstranit tak, že by strany od těchto firem nemohly dary přijímat vůbec. Strany můžou přijímat dary od zahraničních politických stan nebo fundací zřízených k veřejně prospěšné činnosti. I tuto možnost chce hnutí zrušit.

Nově by strany a hnutí nesměly přijmout dar od právnické osoby, která má zapsané nebo skutečné sídlo mimo území ČR. "Financování politických stran a hnutí zahraničními subjekty není slučitelné se svobodnou politickou soutěží a je nutné reagovat na praxi, kdy dochází k zastření skutečného sídla právnické osoby," stojí v důvodové zprávě. Strany by nesměly přijmout dar ani od firmy, která nesplnila zákonnou povinnost zveřejnit svoji poslední účetní závěrku. Zákaz by se kromě jiného vztahoval na dary od právnické osoby, jejíž skutečný majitel zapsaný v evidenci skutečných majitelů není českým občanem ani občanem jiného státu EU.

"Navrhuje se tedy stanovit, že politická strana nebo hnutí může přijmout dar pouze od české právnické osoby, jejímiž skutečnými majiteli jsou pouze státní občané České republiky nebo jiného členského státu EU," shrnují předkladatelé v důvodové zprávě.

Zákaz by se vztahoval i na dary od právnické osoby, v níž má přímou nebo nepřímou majetkovou účast fyzická osoba, která není českým občanem ani občanem jiného státu EU, nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR i ostatní státy EU.

Návrh dostane k vyjádření vláda. Jako zástupce předkladatele novely je uveden současný ministr školství STAN Vladimír Balaš, který od července nahradil odstoupivšího stranického kolegu Petra Gazdíka. Gazdík rezignoval na ministerskou funkci kvůli svým kontaktům s lobbistou Michalem Redlem, obviněným v kauze Dozimetr. Jde o korupční kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání také bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček. Svoje aktuální problémy řeší Starostové na sněmu, který se koná dnes v Hradci Králové.