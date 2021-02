Starostové a nezávislí nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Mezi požadavky Starostů patří například přijetí pandemického zákona, díky kterému by opatření proti koronaviru nouzový stav nevyžadovala.

Rakušan uvedl, že STAN v posledních případech žádosti vlády odmítal, protože vláda selhává v ochraně země. "Vláda ten čas, který jí vždy byl Sněmovnou dán k tomu, aby něco připravila a udělala, opět nevyužila," konstatoval. Kabinet podle něj neřešil nejpalčivější problémy a využíval toho, že komunisté po nějakém "krátkodobém vydírání" nouzový stav podpořili.

Kabinet žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie o prodloužení nouzového stavu do 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Rakušan připomněl, že STAN spolu s Piráty představil pět návrhů, které by velmi rychle mohly občanům v Česku pomoci. Patří mezi ně urychlené přijetí pandemického zákona. "Umožňoval by vést krizový management mnohem efektivněji a moderněji," řekl.

Starostové také apelují na postupný a promyšlený návrat žáků do škol či zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě. "Stejně tak jsme požadovali antigenní testování ve firmách a kompenzace," připomněl obsah nedělní schůzky s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD), na kterou dorazil s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.