Starostové v Liberci pokračují ve vyjednávání o nové koalici

Volby ve stotisícovém Liberci vyhráli Starostové pro Liberecký kraj a získali 12 z 39 mandátů v zastupitelstvu. I když si proti minulým volbám pohoršili a ztratili čtyři mandáty, jsou v zastupitelstvu nejsilnější. Těsně za nimi skončilo ANO, které má 11 zastupitelů. Na třetím místě je LOL se šesti mandáty, čtyři získala SPD stejně jako ODS, dva zástupce budou mít Piráti. Spolupráci s SPD ale lídr Starostů, primátor Jaroslav Zámečník už v sobotu odmítl.

"My jsme se se Starosty sešli ještě v sobotu večer, od té doby ne. Pan Zámečník ráno jasně řekl, že chce jít bez ANO," řekla Prachařová. Hnutí podle ní jedná i s dalšími subjekty, které se do zastupitelstva v krajském městě dostaly. "Ale zatím je to spíš takové oťukávání, čekají na výsledky jednání se Starosty. Byli jsme nakloněni pokračování koalice, protože by tam byla pohodlná většina a dost se jí povedlo, ale to bylo rázně Starosty odmítnuto. Zatím to nevzdávám, ale jsme připraveni jít i do opozice," dodala.

Zástupci LOL jednali podle Baxy se Starosty už v pátek a znovu v sobotu. "My jsme vyloučili jen koalici s SPD, takže je to otázka jednání. Samozřejmě se nemůžeme tvářit, že se v minulých letech nic nestalo a máme pár věcí, kde se naše pohledy liší, takže uvidíme, zda se dokážeme dohodnout," řekl ČTK Baxa. Že by se uskupení spojilo s ANO bez Starostů zatím podle něj není reálné. "Myslím, že teď je to na vítězi voleb, my ho obcházet nechceme, spíš je to o debatě o personáliích a o tom, co by se reálně dělalo," dodal.

Zámečník už v sobotu nevyloučil spojení s ODS, uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) nebo Piráty. "Vše se bude odvíjet také od souladu volebních programů, protože přeci jenom si nechceme sednout do zastupitelstva a jenom si rozdělit vládu, chceme také plnit volební program," řekl ČTK Zámečník. Ve všech volebních programech konkurenčních stran lze podle něj najít zajímavé projekty. "V případě Pirátů to je třeba komunitní energetika, u LOL je zase zajímavý důraz na ekologii," doplnil.

Pokud by se Starostové spojili s LOL, ODS i Piráty, měla by koalice bezpečnou většinu 24 mandátů z 39 v zastupitelstvu. Pokračování koalice z minulých čtyř let by ale bylo silnější, dohromady by mělo většinu 27 mandátů v zastupitelstvu.