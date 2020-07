Stát dlouho nechtěl přiznat chybu, proto doly na Karvinsku běžely dále, říká Richterová pro EZ

V otázce viny má okamžitě jasno. Pirátská místopředsedkyně Olga Richterová tvrdí, že za současnou situaci, která panuje ohledně šíření koronaviru na Karvinsku je odpovědné ministerstvo financí, pod jehož resort státní podnik Prisko, jež provozuje OKD, patří. „Ministryně Alena Schillerová by se měla za průšvih na Karvinsku zpovídat. Neměla s utlumením dolů otálet. Celou věc neřešila rozumově, aby zabránila kontaktu horníků. Kritická situace na Karvinsku tak nemusela vůbec nastat,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz členka Výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně.

Richterová nešetří ani hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka za hnutí ANO. „Mohl dělat mnohem více a tlačit na zkvalitnění testování. Je poslancem, a tak má přístup k mnoha důležitým, klíčovým informacím,“ je přesvědčena místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku. Podle poslankyně je nyní na tahu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Primárně musí dokončit národní plán testování, některé důležité kapitoly v něm stále chybí.“ Politička se rovněž čílí nad fungováním chytré karantény v regionu. „Tváří se sice chytře, ale vláda systém nerozjela tak, aby plně fungoval a dělal, co se od něj očekává. Není ani dostatečně využívaná chytrá aplikace eRouška,“ kroutí hlavou.

Olga Richterová i Piráti usilují o to, aby byli celoplošně testováni všichni horníci i jejich rodinní příslušníci v regionu. Svůj záměr zopakovala i na čtvrteční mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, která se zabývala koronavirovou situací na Karvinsku. „Bohužel ministr zdravotnictví Vojtěch nám oznámil, že s celoplošným testováním začnou až 19. července a chtějí do něj zapojit i armádu. Vůbec ale nerozumím, proč si ministr Vojtěch dává od mimořádné schůze desetidenní prodlevu, pauzu a nezačne jednat hned. Kabinet prostě neumí aktuálně zareagovat na nastalou situaci okamžitě,“ má jasno Richterová.

ZA PRŮŠVIH V REGIONU JE PRÝ ODPOVĚDNÁ SCHILLEROVÁ

Paní místopředsedkyně Richterová, měl by někdo ze současné vlády Andreje Babiše vyvodit personální odpovědnost za nastalou situaci na Karvinsku, kde vzniklo ohnisko koronaviru?

Ministryně financí Alena Schillerová, pod jejíž resort státní podnik Prisko provozující OKD spadá, by se měla za průšvih na Karvinsku zpovídat. Neměla s utlumením dolů otálet. Celou věc neřešila rozumově, aby zabránila kontaktu horníků. Kritická situace na Karvinsku tak nemusela vůbec nastat. Nám bylo už od poloviny března jasné, že se doly musejí řešit, neboť zde hrozí vysoké šíření infekčního onemocnění. Stát vypnul ekonomiku v zemi, ale doly běžely dále.

Čím si vysvětluje liknavost kabinetu, že včas nezasáhl?

Nechtěl dlouho přiznat svoji chybu, která pozdějším zastavením těžby nastala. Proto tento krok tak dlouho oddaloval a pak přišel tento malér. Prohloubilo jej i nedostatečné testování, jemuž se denně podrobovalo jen pět set lidí. Utlumení těžby pochopitelně souvisí i s ekonomickou stránkou věci. Finanční situace OKD podle našich zjištění není dobrá, proto se tak dlouho s rozhodnutím váhalo.

Jak hodnotíte při objevení ohniska na Karvinsku působení hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka?

Mohl dělat mnohem více a tlačit na zkvalitnění testování. Je poslancem, a tak má přístup k mnoha důležitým informacím.

VOJTĚCH SI DAL NEPOCHOPITELNOU DESETIDENNÍ PAUZU

Vy osobně i Piráti prosazujete, aby byli testováni všichni horníci, včetně jejich rodinných přísklušníků v regionu. Jak jste se svým plánem daleko?

Ráda bych zdůraznila, že problematice testování na Karvinsku v souvislosti s doly se se Zuzanou Klusovou (lídryně Pirátů v Moravskoslezském kraji a zastupitelka v Karviné – pozn. aut.) věnujeme už od března, není to tak, že bychom na ni upozorňovaly až nyní. Je nutné testovat opravdu všechny horníky. Pokud se dostane jen na kmenové a nikoli agenturní, pak celá akce nemá smysl. A nejde jen o horníky, ale i zaměstnance v sociálních zařízení. Používané rychlostesty jsou nedostatečné. Neboť ty jen prokáží, zda jste nemoc prodělali, ale neukáží vám, zda jste aktuálně infekční, a to je podstatný rozdíl. Žádáme tedy testování pomocí PCR testů u všech zaměstnanců OKD i členů domácností, posílení mobilních odběrových míst a skutečné zprovoznění takzvané chytré karantény Je tedy nutné, aby bylo zavedeno celoplošné testování. Bohužel ministr zdravotnictví Vojtěch nám oznámil, že s ním začnou až 19. července a chtějí do něj zapojit i armádu. Vůbec ale nerozumím, proč si ministr Vojtěch dává od mimořádné schůze desetidenní prodlevu, pauzu a nezačne jednat hned.

Deset dní v souvislosti s napjatou epidemiologickou situací na Karvinsku je ale přece dlouhá doba...

Kabinet prostě neumí aktuálně zareagovat na nastalou situaci okamžitě. Ukazujete na jeho obecnou nepřipravenost během celé koronavirové pandemie. Prostě nezvládá aktivovat plán, co se stane, když přijde toto či tamto. S tím si od začátku neví rady, a to je velký problém.

Velká vlna kritiky se rovněž spustila i na takzvanou chytrou karanténu, která ale podle mnohých nefunguje. Jak je to podle vás možné?

Hlavní věcí je, že v očích laické veřejnosti ztrácejí kredit hygieničtí pracovníci, kteří léta na svých postech pracují a moc dobře vědí, jak mají při jakémkoli infekčním onemocnění postupovat či trasovat. Moc dobře to umějí. A sousloví chytrá karanténa je jen o tom, že se údaje napojí na moderní nástroje a tváří se, že jde o chytrou karanténu. Vláda systém nerozjela tak, aby plně fungoval a dělal, co se od něj očekává. Není ani dostatečně využívaná chytrá aplikace eRouška.

Co by podle vás mělo být nyní pro ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha primární?

Jednoznačně musí dokončit národní plán testování, některé důležité kapitoly v něm stále chybí. Je nutné, aby jej co nejrychleji vytvořil a odevzdal.

AGENTURNÍM HORNÍKŮM MAJÍ POMOCI VYJEDNANÉ BENEFITY

Rád bych náš rozhovor posunul i do lidské roviny. Agenturní horníci, kterých je 1700, po utlumení těžby v dolech kvůli koronavirové infekci pobírají jen 60 procent mzdy. Mnozí se tak potýkají s existenčními problémy, včetně jejich rodin. Máte pro ně nějaké řešení, jak jim pomoci?

V této souvislosti musím vyzdvihnout enormní úsilí naší kolegyně Zuzany Klusové. Ve čtvrtek se sešla s jednatelem agentury Dubos a vyjednala s ním různé benefity, aby nedocházelo ke strádání. Samozřejmě, že celou situaci vnímáme i v lidské rovině a osudy občanů nám nejsou lhostejné. Není to jen fráze, aktivita Zuzany Klusové to jasně argumentuje a dokazuje.

Celou situaci ale odnášejí všichni z regionu. Kdo řekne v jiné části země, že pochází z Karvinska, pak se od něj ostatní odtahují a pomalu se jej štítí. Pokud by výskyt ohniska nezačal některým komplikovat zahraniční dovolenou, neboť některé státy díky koronavirové infekci znovu zpozorněly, pak by se případ snad tak detailně ani neřešil. Jak vymýtit zmiňovaný karvinský cejch?

Bohužel jej vytvořili hlavně někteří politici, kteří nezodpovědně prohlásili, že lidé na Karvinsku si za současnou patálii mohou sami. To ale není vůbec pravda! To chci zdůraznit. Vždyť mnozí lidé dostali třeba mylnou informaci, že pokud jim z hygienické stanice nezavolají do 16. hodiny, tak to mají brát tak, že jsou negativní a nemají žádné omezení. Proto došlo k řadám chyb, za které ale občané vůbec nemohou. Co mě ale přijde rovněž alarmující je, že u řady lidí se už neprovádí druhý test. A někdo tady začne šířit, že si za to lidé na Karvinsku mohou sami, to je neskutečná nehoráznost.

Budete jako Piráti řešit i živnostníky na Karvinsku, kteří díky ohnisku přicházejí o tržby? Neměly by tamní OSVČ dostat nějaký mimořádný kompenzační bonus od státu?

Nyní jsme se jako Piráti soustředili na takzvané dohodáře. Určitě je nám ale jasné, že podnikatelé v tomto regionu nyní trpí. Myslím si, že se to bude řešit komplexně. Plně si uvědomujme, jak je situace pro ně vážná.

HLAVNÍ SLOVO V DOHRÁNÍ LIGY MUSEJÍ MÍT EPIDEMIOLOGOVÉ

Byť jste politička, v Karviné a nejen v ní se v souvislosti s ohniskem koronaviru řeší palčivá otázka, zda se dohraje fotbalová liga, konkrétně skupina o záchranu, v níž se tamní klub ocitl. Ligová fotbalová asociace zbývající dvě hrací kola odložila a ve hře je ještě baráž. Byla byste pro, aby Karviná, jejíž hráči jsou v karanténě, ligu dohrála, což může rozpoutat další nákazu, anebo nikoli?

Samozřejmě, že i tento fotbalový problém vnímám a sleduji. To je přesně ta situace, kdy by měli mít epidemiologové rozhodující slovo. Mělo by se jasně říci, kolik je přesně nakažených, jaké je konkrétní číslo nemocných, kdo má být v karanténě a zkontrolovat, zda ji ti dotyční dodržují. Je nutné tyto nejistoty rozbourat. Vaše otázka se sice týkala fotbalu, já ji ale považuji za politické téma.

Nemyslíte si, že díky této kauze by mohlo hnutí ANO před nadcházejícími volbami na Karvinsku výrazně ztratit? Při parlamentních volbách v roce 2017 dostalo hnutí ANO v Moravskoslezském kraji přes 35 procent, takže se zdejší region dá považovat za určitou baštu hnutí. Když ještě připomeneme loňské jarní zrušení nemocnice v Orlové, kde nyní chybí pro infekční pacienty lůžka, pak se ANO zřejmě může bát...

Nejsem politolog, a tak nemohu predikovat, co se stane, jak se vše vyvine. Přála bych si, aby si voliči všimli, jak jsme k celému problému přistoupili my Piráti. Znovu musím připomenout aktivity Zuzany Klusové, která na problematiku dolů upozorňovala hned od vypuknutí celorepublikové pandemie. Nejde tedy o zviditelnění v současné krizi. Nechci ale spekulovat, jak se vše promítne do voleb. V první řadě musíme tamním lidem pomoci a zajistit jim kvalitní testování.