Stát povolá do boje se zdražováním státního prodejce energií. Jak může lidem pomoci?

Není proto divu, že varování nejrůznějších organizací, které sledují zadlužení tuzemských obyvatel, před rostoucími čísly lidí, kteří nebudou mít na energie, začíná být více než vážné. Stát proto přišel prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) České republiky s projektem, který má nejvíce ohroženým skupinám populace pomoci. V jeho rámci má třeba vzniknout státní prodejce energií.

Samo MPO ústy ministra Jozefa Síkely vyhlásilo, že pracuje na zvláštním energetickém tarifu, který má lidem pomoci s vysokými cenami energií. Tento tarif by byl nejen pro nízkopříjmové obyvatele, ale zřejmě také pro tzv. střední třídu. Vysokopříjmové domácnosti ministerstvo podporovat neplánuje. Jenže žádné další detaily zatím vyřčeny nebyly. A to je škoda, protože si nejen ministr Síkela, ale i celá vláda takovým postupem koleduje jen o zbytečnou kritiku opozice, která k ničemu dobrému, jak jsme mohli už tento rok několikrát sledovat, nepřispěje. Navíc jde vláda i proti vlastním záměrům, když ještě v začátku svého působení slibovala to, že každý zásadní plán bude nejprve pečlivě prodiskutován a poté teprve představen celou vládou.

Zatím se tak musíme smířit s tím, že přesná podoba nastavení projektu pomoci před energetickou chudobou, tedy to, pro koho onen speciální tarif bude a za jakých podmínek bude platit, se teprve projedná s ostatními ministry vlády a poté se představí veřejnosti. Zvláštní tarif by měla schválit také Sněmovna, stát by se tak mělo prý v následujících týdnech. Podle záměru ministerstva má mít tarif podobu regulovaných cen energie propojenou s motivací k energetickým úsporám. Jádrem myšlenky je to, že při tomto tarifu budou lidé do určité výše spotřeby energií využívat nižší cenu, nad touto hranicí by pak za energie platili běžné (zřejmě tržní) ceny.

Mediálním prostorem také proběhly statistiky o tom, že meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Elektřina v dubnu zdražila meziročně o 30,1 procenta, zemní plyn o 44,2 procenta, tuhá paliva o 24,1 procenta a teplo a teplá voda o 17,5 procenta. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR proto také uvedlo, že připravuje vytvoření státního obchodníka s energiemi. Má sloužit především pro nákup plynu, do budoucna možná i dalších energií. Cílem státního obchodníka je mimo jiné zvýšení energetické bezpečnosti, ale i zvýšení vlivu státu na zásobách plynu v Česku. V této souvislosti tak není divu, že se zvažuje, že by většinový vlastník největší tuzemské energetické polostátní společnosti ČEZ, tedy český stát, rozdělil tuhle firmu, jednoduše řečeno, právě proto, aby mohl lépe kontrolovat ceny elektřiny, na dvě nové firmy.

Otázka proto může stát tak, zda je vytvoření nové státní instituce, která by mohla výrazně ovlivnit ceny energií pro spotřebitele, správným krokem. „Státní obchodník s energií má sloužit především v době energetické krize k řešení problému drahého plynu. Díky tomu, že bude jednat přímo s dodavateli, by se měl zvýšit vliv státu na dodávky plynu v ČR. Je možné, že tímto způsobem by se zlepšily podmínky pro nákup energií v ČR, důležitým aspektem je také zvýšení energetické bezpečnosti a nastavení diverzifikace dodávek,“ uvedla na zmíněný dotaz z první věty tohoto odstavce serveru EuroZprávy.cz, Lucía Žárská, analytička brokera Profitlevel. Podle ní bychom se tak mohli díky této instituci dočkat nižších cen energií pro nižší příjmové skupiny. „Tržní ceny jsou ale dané a jejich regulace bude muset být dotována státem, takže nakonec někdo bude muset tyto „nižší ceny" zaplatit,“ jedním dechem dodala Lucía Žárská.

O tom, že boj s rychle rostoucími cenami energií není vůbec žádná legrace ani za hranicemi České republiky svědčí i závěry datových analytiků Giovanniho Sgaravattiho, Simone Tagliapietra a Georga Zachmanna, kteří pro online vydání magazínu Bruegel.org sestavili přehled národních politik na ochranu spotřebitelů před rostoucími cenami energií. Podle těchto autorů je sice faktem, že řada členských států Evropské unie používá nejrůznější jak celonárodní, tak regionální strategie pro boj s vysokými cenami, ale údajně také stojí za to zamyslet se nejen nad cenami, ale i nad nutností zavést strategické zásoby a společné (v EU) zadávání zakázek na zemní plyn

Nezbývá než věřit, že nejen nápad s větším vlivem státu v energetické skupině ČEZ, coby nástroji na umravnění ceny elektřiny, opravdu zabere. A i když je to zatím jen jedna ze zvažovaných možností, jak v tuzemsku systémově řešit vysoké ceny energií, měly by se brzy objevit v ještě lepší podobě i další řešení pro ostatní typy zdrojů energií. Není vůbec špatným nápadem to, jak zmínil premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že v zahraničí existují i modely kde stát má vliv na energetický trh prostřednictvím vlastnictví výrobců či obchodníků s energiemi.