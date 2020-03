Čas pro nákupy seniorů se mění. Stát proplatí platy zaměstnanců, nakažených je téměř 700

Lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19 musí podle nařízení ministerstva vyčlenit všechny nemocnice akutní lůžkové péče. Musí pro ně mít i personál. Přes hranice budou moci od noci na sobotu pendleři jen s razítkem, které bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a při návratu.

Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Shodla se na tom dnes vláda. Oznámilo to ministerstvo práce. Návrh nového zákona dostane Sněmovna.

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok jen zaměstnanci. Vláda souhlasila s tím, aby stát dávku od desátého, respektive sedmnáctého dne doplatil.

Podporu od státu by měli dostat i rodiče z řad živnostníků. Program pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) připraví ministerstvo průmyslu.

Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami, lékárnách či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Na dnešním zasedání o tom rozhodla vláda a upravila tak své středeční usnesení. Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb.

Ministr Adam Vojtěch řekl, že změna reaguje na diskusi s reprezentanty maloobchodu. "Upozornili nás, že ty původní hodiny nejsou úplně nejvhodnější z hlediska toho, jak tyto osoby jsou zvyklé nakupovat," uvedl.

Původní usnesení vlády zakázalo ode dneška všem osobám s výjimkou lidí nad 65 let přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10:00 a 12:00. Doplnilo ho mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zmiňuje také prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků. Věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen.

Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění.

Program ministerstva práce podpořily odbory, Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora. Vyzvaly k urychlenému schválení i dalších opatření na podporu zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků.

Přes hranice budou od noci z pátku na sobotu takzvaní pendleři smět pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc i každodenním razítkem. Razítka bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. O změně dosavadního postupu rozhodla dnes vláda. Impulzem byly informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se objevila například falešná potvrzení.

Nově tak přes hranice podle něj "nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka". To bude list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací.

Vláda v neděli v noci zakázala s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření koronaviru volný pohyb lidí po celé zemi. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stát také zakázal až na výjimky, například kamionovou dopravu, překračování hranic. Takzvaným pendlerům dal výjimku, mohou zajíždět až sto kilometrů od hranic. Ve středu vláda rozhodla o zdravotních prohlídkách na hranicích.

V Česku je podle dnešních večerních údajů 694 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zatím největší denní přírůstek. V Česku platí od půlnoci kvůli šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez roušky, respirátoru, šátku, šály či jiného zakrytí úst a nosu. Na jeho dodržování dohlížejí hlavně strážníci, drtivá většina lidí povinnost dodržuje, incidentů je zatím minimum. Ochranných pomůcek je stále nedostatek, první dodávka zdravotnických pomůcek, které objednal ze zahraničí stát, dorazí do Česka z Číny zřejmě v pátek.

Ode dneška je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a polednem vyhrazena pro lidi starší 65 let. Běžný život v zemi zůstává ochromen, přibývá zrušených akcí a omezení ve všech oblastech společnosti, problémy hlásí nebo očekávají další firmy.