Stát snížení DPH na potraviny neplánuje, podle Nekuly nemá stejně jako u pohonných hmot smysl

— Autor: ČTK

Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny by v současné situaci prudkého zdražování nemělo žádný efekt na koncové ceny. Vyšlo by do ztracena jako v případě spotřební daně u pohonných hmot. Ta se od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr z benzinu a nafty, ale řidiči nyní tankují paliva dráž než před jejím snížením. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).