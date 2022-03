Stát zaplatí za ubytování uprchlíků 200 až 250 korun

Podle Rakušana stát zaplatí za ubytování uprchlíků v tělocvičnách a podobných zařízeních 200 korun denně, a to bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého. Za ubytování penzionového typu zaplatí 250 korun denně, třetinou by měly přispět kraje.

Dohodu novinářům potvrdil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Bylo jasně řečeno, že to asi není částka, která by přímo pomohla Praze, ale že by to mělo uvolnit ubytovací kapacitu v jiných krajích, a díky tomu relokačnímu mechanismu potom nepřímo pomoci Praze," uvedl s tím, že je s dohodou spokojen.

"Dále je dohoda na tom, že se uvolní ty stále ještě neuvolněné státní kapacity, to znamená ty ministerské, a budou s nimi disponovat kraje," řekl Rakušan. Kraje si v rámci svého asistenčního centra určí, které uprchlíky potřebuje takto ubytovat.

Česko již vydalo přes 170.000 speciálních víz pro Ukrajince

Přes 170.000 lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajině již dostalo v Česku speciální víza. V úterý jich vnitro udělilo téměř 10.000. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo více než 94.500 uprchlíků, v úterý jich přibylo zhruba 4300. Děti do 15 let svůj pobyt ohlašovat nemusí. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit. Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do 30 dnů po příjezdu.

Vláda v pondělí rozeslala hejtmanům návrh přerozdělovat uprchlíky mezi jednotlivé regiony podle počtu obyvatel a daňových příjmů. Kabinet by měl o přeposílání lidí jednat dnes. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí uvedl, že určité formy pevných umístěnek do krajů budou nutné, protože kapacity v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji se dostávají nad limit.