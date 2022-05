Státu nabízí miliardář Tykač elektřinu za předválečnou cenu

Jednání na vládní úrovni o prodeji elektřiny potvrdil deníku Tykačův mluvčí Jan Chudomel. "Pavel Tykač nabídl státu přímý prodej elektrické energie v řádu jednotek TWh, vyrobené v elektrárnách skupiny Sev.en, za cenu odpovídající úrovni před započetím války na Ukrajině." uvedl.

Skupina Sev.en nabízí podle HN dodávku až zhruba tří terrawatthodin elektřiny ročně. To představuje přibližně čtvrtinu roční produkce firmy, která by pokryla roční spotřebu zhruba milionu domácností s průměrnou spotřebou. Případný kontrakt by společnost chtěla ideálně podepsat na dva až tři roky.

Chudomel uvedl, že jednání se státem o prodeji elektřiny mimo burzu jsou ale teprve na začátku. Podmínkou podle něj je, aby vláda ustavila státního obchodníka s elektřinou a nastavila mechanismus distribuce této elektrické energie.

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Patří do ní hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

Nižší cena, za kterou Tykačova společnost státu proud nabízí, vychází podle HN zřejmě z toho, že by firma prodávala elektřinu bez ceny emisních povolenek, které si musí od státu kupovat. Kontrakt by byl podle deníku pro firmu výhodný i proto, že by prodala velký objem elektřiny, aniž by musela shánět peníze na zajištění obchodu. Na burze by totiž musela složit vysokou finanční garanci, ze které by burza v případě nedodání proudu koupila elektřinu od jiného dodavatele. Sev.en z těchto důvodů podle HN přestala velké kontrakty přes burzu obchodovat.

Tykač patří mezi nejbohatší Čechy. Podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes činí hodnota jeho majetku 3,4 miliardy dolarů, tj. asi 74,8 miliardy korun.