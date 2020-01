K návrhu, který by podle MMR měl urychlit a zjednodušit povolování staveb, se sešla řada připomínek. Kvůli předpisu se dnes na úřadu vlády sešli premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Svaz předtím normu označil za natolik špatnou, že je třeba vypracovat zcela nový návrh.

Vláda před týdnem odložila projednávání analýzy Hamáčkova ministerstva vnitra, která nedoporučila převést při plánované změně stavebního práva úředníky z obcí na stát. Hamáček dnes novinářům řekl, že ČSSD podporuje cíl předpisu, tedy zkrácení a zjednodušení stavebního řízení. "Jak to ministerstvo navrhlo, myslíme si, že to není úplně šťastné. Jsme připraveni o tom jednat za předpokladu, že to vůbec bude opravitelné," uvedl.

Stavební zákon by měl být jedním z témat úterní koaliční rady. "V této fázi se musí MMR pokusit vypořádat všechny připomínky. Pokud se to podaří, může jít ten zákon dál. To je myslím velmi ambiciózní. Spíš se to nepodaří a budeme muset hledat cestu, jak zákon přepracovat," uvedl. Není si jist, zda bude stačit toto volební období. "Časový harmonogram už je hodně napjatý," dodal.

Na úřadu vlády dopoledne jednal o předpisu Babiš s Dostálovou a Luklem, později se k nim připojili Hamáček a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zaorálek novinářům při příchodu na úřad vlády řekl, že od Dostálové minulý týden získal příslib, že připomínky jeho resortu se promítnou do závěrečného návrhu.

Památkáři kritizují především zavedení fikce souhlasu ve stavebním řízení. To znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. Podle zástupců resortu by zákon v nynější podobě znamenal konec účinné ochrany památek. "Podstatou je, že stanoviska památkového úřadu budou závazná v tom ochranném pásmu, to v paragrafech bohužel (nyní) není zohledněno," uvedl Zaorálek.

Podle představ ministerstva by měl být zákon účinný od poloviny roku 2023. Kabinet minulý týden odložil aktuální lhůtu pro vypořádání připomínek o dva měsíce na konec března.