Stavět veřejné toalety bez povolení? Vláda patrně odmítne Dolínkův návrh

Dolínek tvrdí, že územní a stavební řízení jsou zdlouhavá, přičemž je v zájmu společnosti, aby byl veřejných sociálních zařízení dostatek.

Vláda podle materiálu upozorní na to, že územní a stavební řízení slouží i k tomu, aby stavba nenarušila urbanistickou, estetickou nebo historickou hodnotu místa. Novela by navíc výrazně oslabila postavení osob, které jsou ze zákona účastníky správního řízení a mohou v něm uplatňovat námitky, stojí v předběžném stanovisku kabinetu, které po schválení dostanou zákonodárci.

Bez nutnosti rozhodnutí o umístění stavby, a tedy i bez stavebního povolení, by se mohla podle novely stavět jednopodlažní sociální nebo hygienická zařízení o ploše do 50 metrů čtverečních s výškou do pěti metrů na veřejném prostranství nebo na pozemku veřejné zeleně a parku. Změna by se týkala i souvisejících technických zařízení.

Pod takzvaný volný režim ohledně povolování nyní spadají za vymezených podmínek například skleníky, přístavby k rodinným nebo rekreačním domům, bazény, konstrukce zastávek a opěrné zdi a ploty. Bez povolení lze také stavět třeba budovy pro hospodaření v lesích, posedy, cirkusové stany a stožáry na vlajky a antény.

O Dolínkově předloze rozhodnou zákonodárci. Není ale jisté, zda Sněmovna stihne novelu projednat do konce volebního období.