Středočeskou ODS povede do sněmovních voleb Jan Skopeček

"Věřím, že se nejen mně, ale i kandidátům ODS a koaličním partnerům KDU-ČSL a TOP 09 podaří v podzimních volbách dosáhnout co nejlepšího výsledku," uvedl Skopeček. Poukázal na to, že ve středních Čechách kandiduje také premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "O to větší je má motivace uspět, a přispět tak ke změně ve vedení našeho státu," dodal.

Skopeček chce ve Sněmovně nadále hájit nízké daně, co nejméně byrokracie a regulací ze strany státu, nepodlézavou politiku vůči EU a tradiční hodnoty. Doufá, že mu epidemická situace dovolí vést kontaktní kampaň.

Skopeček ČTK už dříve řekl, že svou roli vidí hlavně v centrální politice, proto se neucházel o přední místo na kandidátce ODS do nedávných krajských voleb. Ve středočeském zastupitelstvu strávil čtyři volební období, nedávno ho po mnoha letech opustil. Ekonomický expert ODS Skopeček byl mimo jiné předsedou krajského kontrolního výboru a radním pro školství. V letech 2006 až 2013 byl poradcem tehdejšího prezidenta Václava Klause, od roku 2017 je poslancem.

Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 ve středních Čechách zvítězilo hnutí ANO se ziskem 28,7 procenta hlasů, a obhájilo tak první místo z předchozích voleb v roce 2013. Druzí byli občanští demokraté s 12,9 procenta a třetí Piráty volilo 12,1 procenta lidí.