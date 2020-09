Středočeský kraj musí odtajnit štědře placené úředníky

Podle zjištění Seznam Zpráv brali někteří zaměstnanci krajského úřadu v letech 2018 a 2019 k běžnému platu měsíční odměny mezi 60.000 a 85.000 korun. Tím se jim výplata vyšplhala na 120.000 až 150.000 korun měsíčně. Jeden z nich bral přes 190.000 korun, tedy víc než ministr.

Informace o platech úředníků kraj zveřejnil v anonymizované podobě. Konkrétní jména úředníků s nadstandardními platy nechtěl Holub na nedávném jednání zastupitelstva sdělit s odvoláním na ochranu soukromí. Podle něj mu to tak nařizují právní předpisy. Je totiž potřeba přihlížet nejen k veřejnému zájmu, ale i k ochraně soukromých práv, dodal.

Reportér Seznam Zpráv se obrátil na ministerstvo vnitra s odvoláním proti neposkytnutí informací. Ministerstvo nyní podle webu rozhodlo, že kraj musí zveřejnit aspoň jména čtyř nejvýše postavených úředníků a přiřadit k nim měsíční plat a mimořádné prémie. Když kraj do 15 dnů jména úředníků a jejich příjmy neodhalí, může dostávat opakovaně od státu exekuční pokuty, uvedl server.

Kvůli platům úředníků se na nedávném mimořádném jednání krajského zastupitelstva střetla opozice s koalicí. Předseda klubu STAN Věslav Michalik na něm vyzval vedení kraje, aby odtajnilo 15 až 20 "superúředníků" s platem 150.000 až 200.000 korun měsíčně. Podle Michalika musí jít o skvělé pracovníky, kteří podávají mimořádné výkony. "Proč nám je tajíte? Já bych jim chtěl veřejně poděkovat. Čekal bych, že jim paní hejtmanka dá nějaký diplom nebo cenu," uvedl v nadsázce.

"Důsledně se ohrazuji proti tomu, že by tady byla vybraná VIP skupina úředníků. Není tomu tak," reagoval ředitel Holub. Podle něj úřad nemá vůli nic tajit. Na důkaz zveřejnil výši svého platu za předloňský a loňský rok, kdy bral 1,53, respektive 1,64 milionu korun. Namítl také, že množství peněz na odměny zaměstnanců středočeského krajského úřadu se výrazně neliší od minulých let. Zároveň poukázal na to, že od roku 2018 úřad nepřibral nové úředníky, přitom agendy přibylo.