Středula se vidí jako prezident? Babiš se pustil do odborů

"Oni (odboráři) to nedělají kvůli lidem, oni to dělají kvůli sobě, hlavně," řekl Andrej Babiš. Uvedl, že Středula je kandidátem na prezidenta. "Takže on dělá kampaň na prezidenta," prohlásil Babiš. Středula na svém facebookém profilu napsal, že chápe, že premiér musí bránit "svého" ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha, ale za špatnou situaci odbory ani on jako lídr odborové centrály nemohou.

"Vážím si neustálých nominací z úst pana premiéra do různých politických funkcí, ale skutečně nyní nevedu žádnou kampaň, pouze upozorňuji na případné nedostatky ve vedení vládních rezortů, které mají vážné dopady na život zaměstnanců v naší zemi," napsal Středula.

Zdravotnické odbory a další organizace sdružující lékaře, seniory, postižené a pacienty žádají, aby šlo příští rok na péči víc než předpokládaných 346 miliard korun. Sdružily se do takzvaného krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví. Vojtěch jejich protest označil za nátlak nerespektující uzavřené dohody a přidání peněz odmítl.

"Kde byli ty odboráři, když se tady kradlo?" tázal se dnes řečnicky Babiš. Vypočítával, že nemocnice dostanou příští rok meziročně o 13 miliard korun víc, následná péče o dvě miliardy korun víc stejně jako ambulantní specialisté a praktičtí lékaři o 1,5 miliardy korun víc. "Nikdy tolik peněz do zdravotnictví nešlo," zdůraznil premiér.

Odboráři podle něho chtějí, aby měli plošně všichni stejně, což podle něho není možné. "Nemocnice dostane peníze na péči a je odpovědností ředitele, že má dostatek lékařů, dostatek sester a že je zaplatí," dodal Babiš.

Středula ale soudí, že navzdory politickým proklamacím chybí vize, kam má zdravotnictví směřovat. "Neustálý tlak na šetření není kompenzován nákupem nové a moderní techniky, některé regionální nemocnice balancují na hraně vlastní existence, platy ve zdravotnictví, zejména u personálu, jsou stále na žalostné úrovni," uvedl. Premiér by se měl podle Středuly soustředit místo "výstavby dalších Potěmkinových vesnic" na kvalitu vládního týmu a nehledat neustále "vnějšího nepřítele".

Součástí krizového štábu je Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, Česká lékařská komora, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů, Charita, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Asociace domácí péče, Česká asociace sester, sekce domácí péče, Rada seniorů, Gratia futurum 913, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů.