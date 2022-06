Summit EU by měl podle Fialy odblokovat jednání o integraci zemí z Balkánu

— Autor: ČTK

Klíčem k posunu v integraci balkánských zemí do Evropské unie je odblokování napětí mezi Severní Makedonií a Bulharskem. Novinářům to dnes ráno řekl před odletem do Bruselu premiér Petr Fiala (ODS). Považuje za důležité, aby unijní lídři nejen schválili kandidátský status Ukrajině a Moldavsku, ale aby také pokročili v jednání se státy západního Balkánu.