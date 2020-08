Svaz měst a obcí požádá vládu o dalších 13 miliard na výpadky příjmů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Svaz měst a obcí ČR požádá vládu o dalších 13 miliard korun na pokrytí výpadků daňových příjmů obcí v souvislosti s koronavirem. Žádost by na vládu měla jít v září, řekl dnes novinářům předseda svazu a kyjovský starosta František Lukl. Stát už obcím poskytl na propad 13,4 miliardy korun, podle Lukla to ale pokrylo zhruba polovinu výpadků a stejná částka by byla ještě potřeba.