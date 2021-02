Svaz obchodu vyzval vládu, aby připravila odškodnění pro prodejce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vyzval vládu, aby do týdne předložila návrh na náhradu škod za uzavření prodejen. Způsob zavírání obchodů, které kabinet zvolil, je protiústavní a za několik dní by se proto měly všechny prodejny otevřít. Obchody podle svazu jsou a vždy byly bezpečným místem a navíc provozovatelé do zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel od začátku pandemie investovali už přes sedm miliard korun. ČTK to dnes řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.