Svoboda vyzval Hřiba, aby rada Prahy už nerozhodovala podstatné otázky

— Autor: ČTK

Končící rada hlavního města by neměla na svých zasedáních přijímat žádná zásadní rozhodnutí. Uvedl to lídr pražské koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a její nominant na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) v otevřeném dopisu primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti). Rada podle Svobody po volbách přijala usnesení, která mohla počkat na nové vedení. Hřib reagoval, že ze zákona jasně vyplývá, že do zvolení nové rady řídí město ta stávající.