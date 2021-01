Systém na očkování musí generovat zájemce podle kritérií, žádá hejtman Kuba

Kuba za zásadní považuje očkování lidí nad 60 let. V jižních Čechách jich podle hejtmana žije přibližně 174.000. V součtu s další skupinou obyvatel s rizikovými faktory jde zhruba o 200.000 lidí, kteří by měli podstoupit očkování v období do června.

"Protože každý musí být očkovaný dvakrát, potřebujeme mít 400.000 vakcín. V době od března do června má Česká republika obdržet 5,6 milionu vakcín, z nichž by měl Jihočeský kraj získat 350.000 až 400.000 vakcín," řekl Kuba. Kraj podle něj očekává v lednu 11.700 vakcín a v únoru dalších 19.500. Očkovací strategie by podle něj měla snížit úmrtnost na koronavirus, zabránit přetížení zdravotního systému a postupně vytvořit kolektivní imunitu. Jihočeský kraj má přibližně 660.000 obyvatel.

Kuba dodal, že není možné, aby systém evidence uchazečů o vakcinaci byl totožný se systémem na testování na koronavirus. V pořadí na očkování by podle něj měla vzniknout čekací listina. Správně nastavený systém považuje za zásadní pro co nejrychlejší snížení šíření koronaviru.

"Chceme-li naočkovat co nejvyšší počet lidí v co nejkratším čase, tak samotné píchnutí jehly je to nejsnadnější. Mnohem důležitější budou věci jako logistika nebo komunikace. A bez vysokoprůtokových vakcinačních center to nepůjde," řekl hejtman. Dodal, že třeba v Českých Budějovicích by podobné centrum mohlo vzniknout v jednom z pavilonu areálu Výstaviště. Podle odhadů by centrum mělo mít denní kapacitu na očkování až 1000 lidí.

Projekt vakcinačních center podporuje i ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek. Podle něj má projekt řadu výhod. "Pokud by takové centrum nebylo, tak nemocnice není schopna zvládnout očkování. Například musíme počítat s tím, že v každou chvíli bude ve vakcinačním centru 80 lidí, kteří musí na místo přijet. A naše nemocnice, a myslím si, že ani žádná jiná, nemá parkoviště s takovou volnou kapacitou," uvedl Šnorek.

Kuba uvedl, že o financování projektu chce jednat s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.