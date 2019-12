Tahanice kolem brexitu? EU čeká něco mnohem náročnějšího, zní z Česka

Pro odchod z unie rozhodli Britové v referendu už v červnu 2016. Předseda vítězných konzervativců premiér Boris Johnson po čtvrtečním hlasování zopakoval, že Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu. Brexitu podle něj již nic nezabrání.

"Konzervativní absolutní většina bude moci naplnit toto rozhodnutí a všichni se posuneme o krok dál. Myslím, ze Britové už byli z politického patu unavení, i proto dopadlo hlasovaní takto. Velkou roli ve volbách opět sehrál Nigel Farage (lídr Strany pro brexit), i když tentokrát paradoxně tím, ze se v řadě míst stáhl," uvedl Petříček.

Ani po 31. lednu, ale podle šéfa české diplomacie nemusí nastat konec debaty. "Čekají nás vyjednávání o budoucích vztazích, a to bude možná ještě náročnější. Pro Česko je nyní důležité soustředit se na budoucí spolupráci s Britanií," konstatoval ministr zahraničí.

Podle předsedkyně TOP 09 brexit oslabí jak Velkou Británii, tak Česko. "Ale když už se tak stalo, bude lepší, že bude dokončen, než jím trávit další roky," uvedla na twitteru Markéta Adamová Pekarová. V zájmu EU i Česka a Británie je podle ní, aby byly nejbližšími spojenci.

Jasný výsledek označil za dobrou zprávu pro EU lídr lidovců Marek Výborný. "Snad tím stoupla naděje, ač s Borisem Johnsonem si nikdy asi nemůžeme být úplně jisti, že nekonečný seriál s názvem brexit se blíží do finále," napsal ČTK. Unie i Česko se tak budou moct soustředit na jiná důležitá témata z oblasti bezpečnosti, ochrany klimatu, zemědělství, uvedl. I on označil za důležitá následná jednání. "Bude důležité dojednat i pro naše firmy potřebnou dohodu o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií, která by minimalizovala škody způsobené brexitem," uvedl.

Šéf ODS Petr Fiala pogratuloval na twitteru Johnsonovi k volebnímu vítězství. "Britští voliči dali jasný signál, že chtějí opustit EU a ukončit tahanice kolem brexitu. Konzervativní strana drtivě vyhrála. Současně se znovu ukázala síla britské demokracie," uvedl.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je i po volbách Británie ohledně brexitu rozdělena napůl. "Chápu ale, že (pravo)středoví liberálové nemohli volit nyní silně levicového (Jeremyho) Corbyna. Brexit Party propadla. Přesto jsme brexitu zase blíž," řekl ČTK.

Konzervativci ve volbách získali absolutní většinu v Dolní sněmovně, a podle analytiků je proto takřka jisté, že Spojené království v lednu 2020 opustí Evropskou unii. Konzervativní strana získala v 650členné sněmovně nejméně 362 mandátů, Corbynovi labouristé 203.