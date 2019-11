Tajemství, o kterém roky nikdo nevěděl. Havel přiznal svou největší chybu. Klaus nebude nadšený

"Václava Havla jsem se vždycky na závěr interview ptala, jestli je něco, čeho lituje. On vždycky říkal: To přece na sebe nebudu říkat, to je na vás novinářích, abyste to zjistili," přiznala v Českém rozhlasu novinářka Lída Rakušanová.

Jak ale dodala, nakonec jí to Havel po nějaké době prozradil. "Jednou, když už byl hodně nemocný, tak jsem říkala, že už by mi to mohl říct. A on mi řekl: Když to chceš vědět. Co považuju za největší chybu, je, že jsem z Občanského fóra nevyhodil Václava Klause," přiznala.

Komentátor Petr Honzejk dodal, že Václav Klaus byl podle něj protiváhou Václava Havla. "Střetávali se a toto střetávání pragmatismu a morálních hodnot funguje dodnes," uvedl.

"Dědictví nepolitické politiky je dědictvím Václava Havla – a jestli dnes někdo akcentuje nepolitickou politiku, tak je to Andrej Babiš. Je to politika odbornosti, ne souboj idejí," dodala ironicky Apolena Rychlíková.