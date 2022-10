Teplárny žádají Síkelu, aby řešil problémy v teplárenství

Růst cen tepla brzy dopadne téměř na čtyři miliony zákazníků tepláren v České republice. Teplárenské sdružení o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu ČTK shání.

V teplárenství podle sdružení dramaticky rostou ceny vstupů, což zdaleka neplatí jen pro ceny zemního plynu. Cena černého uhlí, které státní firma OKD prodává teplárnám, zdražila na trojnásobek. Některé teplárny mají cenu hnědého uhlí navázanou na velkoobchodní cenu elektřiny, a čelí proto násobnému zvýšení ceny paliva, přestože náklady těžby rozhodně tak rychle nerostou. Růst nákladů na dopravu uhlí po železnici se pro příští rok očekává ve výši desítek procent, dramaticky rostou také ceny biomasy.

"Uvítali bychom, kdyby pan ministr Jozef Síkela vydával méně tiskových zpráv o tom, jak s námi jedná a co jsme mu sdělili ohledně cen tepla, a místo toho s námi opravdu jednal a zabýval se problémy teplárenství, k nimž on i tato vláda bohužel přispěli, a které, pokud je nechá dále eskalovat, budou mít výrazný dopad na čtyři miliony lidí. Zodpovědně prohlašuji, že se žádné osobní jednání pana ministra Síkely se zástupci Teplárenského sdružení ČR za dobu jeho mandátu neuskutečnilo, což by bylo bezprecedentní i za normální situace," uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Sdružení podle něj předložilo 16 konkrétních návrhů na stabilizaci ceny tepla. Topolánek očekává, že vláda ve středu jasně řekne, jaká bude situace s vládním příspěvkem na teplo. "Zda s jeho vyplácením nadále počítá nebo nikoliv," řekl Topolánek.

Rada Energetického regulačního úřadu v cenovém rozhodnutí pro příští rok podle sdružení bez udání důvodu zrušila podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Stále se také nepodařilo získat notifikaci přechodné transformační podpory tepla, která by mohla významně snížit ceny tepla již v této topné sezóně. "Za této situace je tvrzení pana ministra Síkely, že zvýšení cen tepla v neplynových teplárnách bude v rozmezí 20 - 30 procent, nepřiměřeně optimistické," uvedlo Teplárenské sdružení.

Cena plynu pro kogenerační výrobu elektřiny, která se vyrábí spolu s teplem, podle návrhu nařízení vlády předloženého do meziresortního připomínkového řízení zastropována nebude, uvedlo sdružení. Vzniká tak zásadní problém s rentabilitou provozu kogeneračních plynových tepláren. Pokud bude muset být kogenerační výroba elektřiny zastavena, bude to mít další dopad do růstu nákladů na výrobu tepla. Pro zákazníky se spotřebou plynu nad 630 MWh nebyla v energetickém zákonu stanovena povinnost dodavatele plynu poskytnout smlouvu o dodávkách, takže výrobci tepla nemají zajištěno, že jim plyn za zastropovanou cenu vůbec někdo dodá.